Fiorentina-Inter, annuncio in diretta: “I nerazzurri sono gli unici a farlo”

Tutto pronto per il big-match del ‘Franchi’ tra due delle dirette inseguitrici del Napoli: la rivelazione gioca a favore dei nerazzurri

Se per l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal trionfale campionato dello scorso anno, trovarsi ad un solo punto di distanza dalla vetta era ampiamente pronosticabile ad inizio stagione – anzi, nei sogni del club si era anche accarezzata l’idea di scappare in classifica prima di Natale – altrettanto non può dirsi della pur ambiziosa Fiorentina del nuovo tecnico Raffaele Palladino.

Partita un po’m con il freno a mano tirato nelle prime uscite stagionali – l’allenatore ex Monza era stato già etichettato come ‘Mister X’ per via dei tanti pareggi iniziali – la compagine viola ha dato una svolta alla sua stagione molto presto. Fiorentina-Lazio, una gara vinta in rimonta lo scorso 22 settembre, ha dato il ‘la’ ad un cammino entusiasmante.

Reduce da sette vittorie consecutive in Serie A, il club di Rocco Commisso si è issato fino alla seconda piazza della graduatoria: una posizione condivisa con la stessa Inter, con la Lazio e con l’Atalanta.

Ovvio che a questo punto lo scontro con i Campioni d’Italia possa rappresentare una potenziale occasione per mantenersi nei quartieri nobili del campionato. La gara, che si preannuncia affascinante ed incerta, vivrà anche delle tante risorse a disposizione del tecnico Inzaghi. Che, sebbene debba rinunciare a gente come Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, può sempre mettere in campo una formazione competitiva.

“L’Inter lo ha fatto prima delle altre”: c’è la rivelazione in diretta

Intervenuto in diretta nel corso della trasmissione ‘Ti amo calciomercato‘ sul canale Youtube di Calciomercato.it, lo scout Michele Fratini ha senza mezzi termini elogiato sia il gioco sviluppato dalla Beneamata nel corso degli ultimi anni – ‘il più bello d’Italia insieme a quello dell’Atalanta‘, ha detto – sia la politica grazie alla quale l’Inter può contare sempre su ricambi all’altezza.

“Il merito del club milanese è quello di avere una rosa in cui, se manca qualcuno, entra il sostituto e il risultato non cambia“, ha aggiunto lo scopritore di giovani talenti. L’Inter sarebbe sostanzialmente l’unica società a potersi permettere di far ruotare diversi giocatori, tutti di livello, senza risentire dell’assenza di titolari.

Un vantaggio che è stato certamente tale già in altre occasioni pregresse, ma che verrà messo alla prova dall’impatto con la compagine toscana, decisa a compiere un’impresa per continuare a sognare in grande.