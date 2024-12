Fiorentina-Inter in un orario insolito: Sky o Dazn, dove vederla in tv e streaming

Fioerentina-Inter è il big match della 14.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vederlo in streaming e in diretta tv

Big match di alta classifica al Franchi tra Fiorentina e Inter, appaiate a 28 punti in classifica dopo tredici partite. Se il piazzamento dei nerazzurri non stupisce, tutt’altro può dirsi di quello dei viola che si presentano al cospetto dei campioni d’Italia con una striscia vincente di sette successi consecutivi.

Dal 2-1 rifilato al Milan lo scorso 6 ottobre, la Fiorentina ha perso una sola partita, quella contro l’Apoel Nicosia in Conference League. Un ruolino di marcia impressionante per gli uomini di Palladino che oggi proveranno a interrompere la serie positiva dell’Inter al Franchi con i nerazzurri sempre vittoriosi a Firenze nell’era Inzaghi.

Inter che si presenta alla sfida odierna con assenze importanti. A Acerbi si sono aggiunti altri due infortunati ovvero Pavard e Carlos Augusto. Scelte obbligate in difesa per Inzaghi che si affida alla linea a tre composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni. A centrocampo solito ballottaggio Darmian-Dumfries mentre Mkhytarian torna titolare con Barella, Calhanoglu e Dimarco. In avanti, Lautaro con Thuram.

Nella Fiorentina rientra Gudmundsson. L’islandese, tuttavia, comincerà dalla panchina pronto a subentrare eventualmente per uno spezzone di partita.

Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta tv e in streaming

Ampia la copertura tv e streaming per Fiorentina- Inter. La sfida del Franchi sarà trasmessa in simulcast da Sky Sport e DAZN a partire dalle ore 18. Gli abbonati a Sky possono vederla su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e, in streaming, su SkyGo. Dazn, invece, trasmetterà la partita sull’applicazione della piattaforma disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q, Amazon Fire Stick e console di gioco.

Non ci sarà la diretta tv sul canale Zona Dazn presente alla posizione 214 del decoder Sky. Infine, la diretta streaming di Fiorentina-Inter sarà disponibile anche per gli abbonati al Pass Sport di NOW TV. Al termine della partita, highlights subito disponibili sull’anteprima di Sky Calcio Club e nelle edizioni serali di Sky Sport 24. Per la sintesi in chiaro, invece, bisogna attendere la Domenica Sportiva o Pressing, in onda in seconda serata su Rai 2 e Canale 5.

Già si conosce la programmazione televisiva delle prossime partite dell’Inter a inizio dicembre. I nerazzurri torneranno in campo venerdì 6 alle 18.30, a San Siro contro il Parma in diretta esclusiva su Dazn. A seguire, martedì 10 dicembre alle 21, sesta sfida di Champions League in trasferta con il Bayer Leverkusen in diretta esclusiva su Sky Sport.