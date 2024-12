L’Inter gli dice addio: incontro e accordo con Lotito

Il presidente della Lazio avrebbe incontrato più volte la controparte del Verona per discutere di mercato, sul taccuino il nome di un centrocampista seguito ed apprezzato anche dall’Inter

All’indomani della cerimonia di premiazione del Gran Gala del Calcio organizzato dall’AIC, durante il quale diversi calciatori nerazzurri hanno ricevuto i rispettivi meritati riconoscimenti sportivi per la passata stagione culminata con il successo di squadra più ambìto, l’Inter lavora duramente in allenamento in vista del prossimo impegno di campionato contro il Parma.

Gli emiliani, diversamente dagli avversari, hanno disputato per intero la scorsa partita contro la Lazio di Claudio Lotito trovando un risultato a dir poco sorprendente, visto soprattutto l’ottimo momento di forma della formazione capitolina in questa prima fase di stagione. Per i biancocelesti si è trattato di un duro colpo in classifica anche in funzione dei vari movimenti in avanti di Atalanta e Napoli, nell’attesa che Fiorentina e Inter possano recuperare il match sospeso la scorsa domenica per i noti avvenimenti legati all’emergenza medica di Edoardo Bove.

Ciononostante, il presidente ed imprenditore può dirsi soddisfatto del cammino intrapreso dalla gestione di Marco Baroni il quale sogna per il prossimo anno un ulteriore salto di qualità a centrocampo. A tal proposito, la Lazio si starebbe muovendo con intensità per avvicinarsi alle prestazioni sportive del centrocampista franco-marocchino Reda Belahyane, attualmente sotto contratto con il Verona.

Belahyane prenotato dalla Lazio, Lotito garantisce: anticipo secco sull’Inter

Stando agli ultimi aggiornamenti lanciati da ‘La Repubblica’, Lotito avrebbe infatti incontrato più volte di persona la controparte Maurizio Setti per discutere di mercato, nel corso dei quali sarebbe stato già raggiunto un pre-accordo sull’acquisizione del cartellino di Belahyane nel prossimo futuro.

Sebbene non vi sia ancora nulla di certo, anche in relazione al fatto che le quote societarie del Verona sarebbero sempre più indirizzate verso la cessione ad una nuova proprietà gestita dal fondo texano denominato ‘Presidio Investors’ e molto del destino del club potrebbe mutare rapidamente, è verosimile che la trattativa possa essere finalizzata a ridosso del termine dell’attuale stagione per bloccare qualsiasi tentativo di beffa da parte della concorrenza.

Fra le altre principali candidate al cartellino di Belahyane c’è infatti anche l’Inter attratta dalle ottime, recenti prestazioni del centrocampista, visto dai selezionatori del settore come un potenziale candidato a prendere il posto di Hakan Calhanoglu in qualità di mediano promotore del gioco nerazzurro. Lì dove sia Piotr Zielinski che Kristjan Asllani siano considerate al momento soltanto due valide alternative, ma non essenziali.