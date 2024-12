Inter, operazione e tre mesi di stop: sostituto dalla Primavera

I nerazzurri sono pronti a ‘promuovere’ un giovane dopo l’infortunio occorso ad un giocatore. Una scelta che conferma l’ottimo lavoro del settore giovanile

Non ci sarà nessun intervento sul calciomercato. L’infortunio è più grave del previsto, ma il club ha deciso comunque di non ricorrere alla sessione invernale per sostituirlo, ma di puntare su un ragazzo della Primavera. Una scelta che conferma la volontà da parte del club di iniziare a scommettere sui giovani cresciuti nel proprio vivaio. Per il calciatore è sicuramente l’occasione di allenarsi con i grandi e continuare il percorso di crescita iniziato ormai da qualche anno.

Vedremo se questa scelta sarà solo momentanea oppure in futuro, come fanno anche altre squadre, diventerà definitiva. Per il momento la sua presenza in Prima Squadra è dovuta all’infortunio e ai tre mesi di stop del giocatore. Poi al termine del campionato si capirà se ci potrà essere una promozione definitiva oppure magari andrà a giocare con continuità in altre squadre prima di ritornare alla base.

L’infortunio e i tre mesi di stop avevano ipotizzato la possibilità da parte dei nerazzurri di intervenire sul calciomercato per prendere un calciatore con un contratto fino al termine della stagione. Ma si rischiava di ingolfare la rosa visto il rientro prima della fine dell’annata e da qui la scelta di puntare direttamente su un giovane. L’obiettivo è quello di farlo crescere per cercare di averlo pronto in un prossimo futuro.

Inter: niente mercato, promozione dalla Primavera

Niente intervento sul calciomercato, quindi, per sostituire Di Gennaro. Il terzo portiere dell’Inter si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per un problema legamentoso alla mano e il suo rientro non avverrà prima di marzo. Un problema che, come riferito da calciomercato.it, porterà l’Inter a promuovere in pianta stabile in prima squadra Alessandro Calligaris, numero uno della Primavera.

Il classe 2005 in questa stagione ha giocato principalmente in campionato collezionando 12 presenze e subendo 13 gol. Ora per lui la grande chance di allenarsi con la Prima Squadra e continuare il percorso di crescita iniziato ormai da diversi anni nelle giovanili dell’Inter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Calligaris (@alessandro_calligaris_)

Per Calligaris si tratta di una occasione per dimostrare le sue qualità e magari a partire dal prossimo anno diventare a tutti gli effetti il terzo portiere dei nerazzurri. Naturalmente ancora la strada è lunga e non è da escludere che in Viale della Liberazione si decida di mandarlo a giocare per capire meglio le sue potenzialità.