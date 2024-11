Grave infortunio e tre mesi di stop: salterà le prossime 12 partite

Brutte notizie per il tecnico. Il problema lo ha costretto ad una operazione e per lui si prospettano tempi di recupero molto lunghi. I dettagli

Siamo ormai entrati nella fase centrale di questa stagione e i punti iniziano a pesare il doppio soprattutto per chi punta ad una salvezza tranquilla o traguardi ancora più importanti. Per questo motivo ogni partita ha un certo significato e ogni squadra vuole affrontarla con l’intera rosa a disposizione. Purtroppo dall’infermeria, però, non arrivano sempre belle notizie.

Un infortunio, infatti, è stato più grave del previsto tanto che si è dovuti intervenire chirurgicamente. Per lui sono tre i mesi di stop e questo significa che non disputerà almeno 12 o 13 partite. Una tegola visto che lo si vedrà in campo solamente nel 2025 e la speranza ora è che tutto possa procedere per il meglio e non si devono fare i conti con ulteriori ritardi durante i tempi di recupero. Incognite che dovranno essere valutate anche durante la sessione di calciomercato.

Le sensazioni sin da subito non erano assolutamente positive, ma la speranza che alla fine si trattava di un infortunio non così grave c’era. Gli esami, però, hanno confermato quanto ipotizzato in un primo momento ed ora ci vorrà del tempo prima di rivederlo nuovamente in campo.

Infortunio grave e lungo stop: tegola per il tecnico

Per Lameck Banda è stato necessario l’intervento chirurgico per ricomporre la frattura del malleolo mediale della caviglia sinistra rimediata durante il match contro l’Empoli. Stando al comunicato del Lecce, il periodo di recupero è previsto intorno ai tre mesi quindi tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Per lui stop di 12 o 13 partite. La certezza è che non ci sarà in campo al Via del Mare il prossimo 26 gennaio quando i pugliesi affronteranno l’Inter.

Una assenza pesante ai fini della salvezza. A Lecce sono consapevoli di dover puntare sull’intera rosa per provare a restare nel massimo campionato e l’infortunio di Banda complica un po’ le cose. Durante il calciomercato invernale saranno fatte le valutazioni e si deciderà se aspettare oppure intervenire per rinforzare la rosa. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che l’esterno non sarà a disposizione fino a marzo a causa di questo grave infortunio. E la speranza è che il recupero procederà senza particolare intoppi.