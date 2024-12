Scelto De Rossi in panchina, torna in Serie A

Svanito il ritorno alla Roma dopo l’esonero di Juric, Daniele De Rossi è ancora senza panchina. La nuova opportunità potrebbe arrivare proprio dalla Serie A

Un anno fa, Daniele De Rossi si apprestava a sostituire José Mourinho sulla panchina della Roma dopo l’esonero dell’allenatore portoghese in seguito alla sconfitta per 3-1 contro il Milan.

Nella seconda parte della scorsa stagione, l’ex capitano giallorosso è riuscito a riportare la Roma a ridosso della zona Champions e in semifinale di Europa League, ponendo le basi per un possibile ciclo da allenatore della Roma. Un’ambizione che è svanita bruscamente lo scorso settembre con un esonero improvviso di cui non sono mai state chiarite le motivazioni.

Stessa sorte per chi l’ha sostituito sulla panchina della Roma, Ivan Juric, a sua volta rimpiazzato da Claudio Ranieri. Due sconfitte in tre partite per i giallorossi con il nuovo allenatore e una posizione di classifica che comincia a essere davvero preoccupante con la zona salvezza molto più vicina di quella europea, lontana ben 13 punti.

De Rossi, nuova possibile opportunità in Serie A

Per la sostituzione di Juric si era ipotizzato anche un ritorno di De Rossi, ipotesi poi svanita con la scelta di puntare nuovamente su Ranieri, alla sua terza esperienza da tecnico giallorosso. Dal giorno del suo esonero, De Rossi non ha rilasciato dichiarazioni sulla scelta delle dirigenza di allontanarlo da Trigoria. Un silenzio che la dice tutta su una vicenda che ha scosso per settimane l’ambiente romanista.

L’esperienza con la Roma, la seconda da allenatore dopo quella con la Spal in Serie B, pone comunque De Rossi nelle condizioni di ambire a un’altra panchina in Serie A. Attenzione, a riguardo, alle situazioni dei tecnici in bilico con l’ex Roma che potrebbe rientrare tra i possibili candidati per subentrare.

Tra gli allenatori che non stanno certo attraversando un momento favorevole c’è Paolo Vanoli del Torino. Dopo l’incoraggiante inizio di stagione dei granata, tornati per una giornata in testa da soli alla classifica del campionato dopo oltre 40 anni, il Torino ha inanellato una serie di risultati negativi che l’hanno fatto sprofondare a quota 15 punti in classifica. Sette le sconfitte nelle ultime nove partite per il Toro, un ruolino di marcia che non può non mettere in discussione la panchina di Vanoli.

Per l’allenatore granata saranno decisive le prossime due partite contro Genoa e Empoli. Se non ci sarà l’inversione di rotta, il Torino potrebbe cambiare guida tecnica a stagione in corso con De Rossi eventualmente pronto a cogliere subito un’opportunità interessante per la sua carriera.