Fuori rosa e cessione a gennaio: l’Inter non cambia idea

L’Inter ha ormai preso la sua decisione. Il calciatore sarà ceduto a Gennaio, nonostante la necessità di rimpiazzare uno dei nerazzurri infortunati

Weekend insolito per l’Inter, attesa dal match di campionato già venerdì sera alle 18.30, a San Siro, contro il Parma. Con una vittoria, i nerazzurri potrebbero tornare a -1 dal Napoli (con una partita da recuperare) in attesa del match clou della 15.a giornata che opporrà i partenopei alla Lazio, domenica sera al Maradona.

Per la sfida contro i Ducali, reduci dal 3-1 ottenuto proprio contro la Lazio, Inzaghi recupera Carlos Augusto ma non Acerbi. Il brasiliano torna a disposizione dalla panchina dove non sarà presente Raffaele Di Gennaro. Il terzo portiere nerazzurri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la “reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.” Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale dell’Inter nel quale è specificato anche che il portiere comincerà a breve l’iter riabilitativo.

I tempi di recupero per Di Gennaro sono stimati in almeno tre mesi, periodo nel quale sarà sostituito in rosa da Alessandro Calligaris, portiere della Primavera, già convocato da Inzaghi per la partita contro la Fiorentina. Una decisione che, di fatto, decreta ulteriormente la fine dell’esperienza in nerazzurro di un altro portiere attualmente fuori rosa.

Inter, cessione a Gennaio: sarà la volta buona ?

Ci riferiamo a Ionut Radu. Rientrato dal prestito al Bournemouth, il terzo di fila dopo quelli alla Cremonese in Serie A e all’Auxerre, il portiere rumeno è rimasto in nerazzurro nonostante i vari tentativi di cessione della scorsa estate. In particolare, Radu è stato molto vicino prima al Sassuolo e in seguito alla Sampdoria, due trattative saltate anche per la poca convinzione del portiere a scendere di categoria.

Con il Sassuolo, l’Inter aveva già chiuso l’accordo con il club per la cessione a titolo definitivo di Radu con una percentuale sulla futura rivendita. Gli emiliani, saltata la negoziazione con il portiere nerazzurro l’hanno poi rimpiazzato con il connazionale Horatiu Moldovan, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid.

Fuori dalle liste dell’Inter, Radu ha cambiato agente ed è passato tra gli assistiti di Federico Pastorello dopo il lungo legame con Oscar Damiani. Vedremo se il nuovo procuratore riuscirà a piazzare il portiere a un’altra squadra alla riapertura del mercato a Gennaio. Radu non gioca una partita ufficiale da 13 mesi ovvero da Manchester City-Bournemouth del 4 novembre 2023. Da allora non ha più visto il campo. A 27 anni, c’è ancora tempo per rilanciarsi e proseguire adeguatamente la carriera.