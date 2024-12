Inter, Marotta vuole riportarlo in Italia: ma il prezzo è ridicolmente alto

Colpo di scena per il mercato dell’Inter, Marotta punta al ritorno dell’ex: il prezzo è però davvero esagerato

In attesa di scendere in campo per l’anticipo del venerdì contro il Parma, l’Inter di Simone Inzaghi torna ad essere ‘circondata’ dalle indiscrezioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno sono programmate delle manovre profonde, una vera e propria rivoluzione per rendere ancora più forte la rosa nerazzurra.

Tra le possibilità che si stanno facendo largo nei pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione vi è, inevitabilmente, quello riguardante la difesa. Una retroguardia che rispetto a dodici mesi fa sta mostrando più di un’incertezza, con ben 14 reti incassate in 13 gare: troppe, se si vuol competere fino alla fine per lo Scudetto. Da qui nasce il diktat di Oaktree di rinnovare la squadra partendo proprio dalla retroguardia, per costruire un Inter in grado di brillare da qui a molti anni oltre ad autosostenersi dal punto di vista finanziario.

Jakub Kiwior rimane una possibilità viva per il mese di gennaio, visto che il nazionale polacco gioca pochissimo all’Arsenal e vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare protagonista, magari nel calcio italiano dove ha già vestito la maglia dello Spezia.

Per il mese di giugno, però, qualcosa di decisamente più grosso sembrerebbe muoversi in entrata. Marotta pensa ad un clamoroso ritorno, con l’ex Serie A che tuttavia viene valutato tantissimo in questo momento: l’Inter, però, rimane alla finestra.

Inter, che guaio: vogliono 100 milioni

A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di mercato Ekrem Konur che, su ‘X’, ha rivelato il forte interesse nerazzurro per uno dei centrali più forti e apprezzati della Premier League. Si parla di Cristian Romero, gioiello del Tottenham con un passato con le maglie di Genoa, Juventus e Atalanta.

Il giornalista turco ha rivelato: “Real Madrid, Bayern Monaco, Inter e Manchester City continuano ad essere accostate al difensore argentino del Tottenham, Cristian Romero”. Il centrale, classe ’98, è stato già in passato al ritorno in Italia.

Ora, a due anni e mezzo dopo l’addio all’Atalanta per 52 milioni di euro, la situazione è decisamente complicata. Non sarà facile, per l’Inter e non solo, provare a convincere la dirigenza degli ‘Spurs’ che per Romero sembrerebbe intenzionata a sparare altissimo.

Serviranno 100 milioni di euro per la cessione del 26enne di Cordoba: una cifra decisamente fuori mercato. Almeno per l’Inter che, a certe condizioni, si tirerebbe indietro dalla corsa all’argentino. Da qui all’estate 2025, però, tante cose potrebbero cambiare. E anche la volontà di Romero, che con Postecoglou ha collezionato 13 presenze con 1 gol fino a questo momento, sarà decisiva in tal senso.

Lo stipendio del centrale sudamericano al Tottenham sfiora i 6 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente corposa che se venisse superato lo scoglio del cartellino andrebbe sicuramente limata per rendere possibile l’affare. Dalla suggestione alla vera e propria trattativa: la strada è lunghissima ma è indubbo che la dirigenza di Viale della Liberazione sia fortemente interessata a Romero.