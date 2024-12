Momenti di tensione in Inter-Parma: Marotta tesissimo, Inzaghi è una furia

Inter e Parma hanno vissuto dei momenti di grande tensione all’inizio del secondo tempo: Marotta è parso molto serio, mentre Inzaghi era furioso

L’Inter ha siglato il triplo vantaggio nella partita in casa contro il Parma, grazie alle reti di Dimarco, Barella e Thuram. La pratica è stata regolata, e non era così facile per come si era messa la partita nel cuore del primo tempo, con la squadra nerazzurra che faceva fatica a sbloccare la gara.

Dopo il gol dell’esterno mancino, però, il vaso di Pandora si è rovesciato e tutta la forza offensiva dell’Inter si è scatenata. In occasione della seconda rete, però, il gioco si è fermato per un paio di minuti. La realizzazione di Barella è splendida ed è arrivata dopo una grandissima giocata di Mkhitaryan, che ha lanciato la mezzala sarda verso la porta.

Il resto ce l’ha messo il centrocampista italiano con tutta la sua tecnica, praticamente mettendo a sedere Suzuki. Da lì è partito, però, un lungo controllo Var, visto che il gol era stato inizialmente annullato per fuorigioco. Il problema non era la posizione di Barella, ma un’eventuale tocco di testa di Lautaro Martinez, difficile da notare.

La tensione per il gol di Barella in Inter-Parma

Nel frattempo, Simone Inzaghi si era già avvicinato al monitor come una furia per controllare la posizione del suo calciatore. Avendo visto che era in gioco di parecchio, è scattato verso il campo urlando che il gol era titolare – la sua sicurezza poi si è dimostrata corretta.

Allo stesso tempo, Beppe Marotta è parso molto serio in tribuna, cercando di capire cosa stesse succedendo e in tensione per l’importanza che rappresenta il 2-0 per il percorso in Serie A. Alla fine, grandi esultanze e sorrisi, poi anche il terzo gol che di fatto ha chiuso la gara.