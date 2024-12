Oaktree si scatena: un altro Lautaro Martinez, “colpo da 25 milioni”

L’Inter è pronta a spendere 25 milioni per un nuovo Lautaro Martinez: sta per essere inaugurato un nuovo corso per la società nerazzurra

Il futuro dell’Inter è nelle mani di capitan Lautaro. Spesso ci si dimentica che l’attaccante di Bahia Blanca è un classe 1997 e ha ancora davanti a sé gli anni migliori. L’argentino due volte campione d’Italia, per tre volte vincitore della Supercoppa italiana e due volte della Coppa Italia, ha già vinto anche due Coppe America e un Mondiale con la sua Nazionale. In carriera è stato capocannoniere del Sudamericano Under-20, giocatore rivelazione della Superliga Argentina nel 2017-2018, capocannoniere della Serie A nel 2023-2024 e della Copa America nel 2024.

L’Inter prese Lautaro a inizio luglio 2018, grazie all’interessamento di Milito che spinse fortemente affinché la sua vecchia squadra investisse 25 milioni, o giù di lì, per prendere il giovane bomber che nella stagione 2017-18 aveva firmato 13 goal in 21 presenze nel Racing.

25 milioni per una riserva: all’epoca l’Inter spendeva cifre del genere in entrata. In quella stagione di calciomercato, nell’anno del passaggio dalla gestione Thohir a quella Zhang, il club nerazzurro prese a zero il centrale De Vrij e spese qualcosina per i terzini Asamoah e Vrsaljko. L’investimento più grosso fu fatto per Nainggolan. Mentre, per l’attacco, più che sul giovane Martinez, si puntava sui due nuovi innesti Politano e Keita Baldé.

Come per Lautaro: giovani campioni da 25 milioni

Come ribadito più volte dal presidente nerazzurro Beppe Marotta, a gennaio l’Inter non dovrebbe avere urgenza di investire per migliorare la rosa. Se dovesse muoversi qualcosa, sarebbe solo in presenza di opportunità interessanti e convenienti. Allo stato attuale, il tecnico e la dirigenza reputano l’organico all’altezza di onorare campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club.

In vista del mercato di riparazione non sono nemmeno previste cessioni. In tanti hanno parlato di un addio anticipato di Correa e Arnautovic o di una cessione in prestito di Palacios o Buchanan. Ma toccando l’organico in uscita bisognerebbe poi investire per non lasciare buchi in rosa, e non sembra che Simone Inzaghi abbia voglia o esigenza di cambiare.

Di conseguenza, sarà in pratica impossibile muoversi per rinforzare la squadra. Gli unici passi che il club potrebbe effettuare riguardano i giovani talenti. In questo senso si parla di un profilo assai gradito e già noto dalle parti di Viale della Liberazione. Il nome è quello di Nicolò Bertola.

Il piano di Oaktree e Marotta per i prossimi acquisti

Tutto muta, invece, dalla prospettiva della società. La prossima estate l’Inter potrebbe finalmente uscire dalle sabbie mobili dei limiti imposti dal FFP. Oaktree punta ancora al pareggio di bilancio, poi si capirà finalmente se il fondo americano procederà con i tagli e la temuta svendita dei campioni oppure investirà per mantenere la rosa competitiva.

Secondo alcune fonti Oaktree potrebbe però aver già dato il via libera ai dirigenti per tornare a spendere in entrata cifre importanti. Come, insomma, non succedeva da tempo. Il parametro per i nuovi acquisti potrebbe essere impostato su un budget intorno ai 25 milioni, per poter prendere giovani di grandi speranze, come fu a suo tempo per Lautaro.

Per questa ragione, come scritto da La Gazzetta dello Sport, per l’Inter non sarà più così assurdo investire 20-25 milioni per un calciatore. Per la prima volta, “non necessariamente a questa spesa dovrà corrispondere un introito simile”. Si cercheranno affari “Come fu per Lautaro Martinez“, al tempo strappato al Racing pagando proprio 25 milioni, bonus inclusi.