Marotta contro Conte, nuova puntata: “Dispetti da bambini dell’asilo”

Il botta e risposta tra Marotta e Conte sul favorito per lo Scudetto si arricchisce con altre dichiarazioni

Due vittorie di grande importanza quelle ottenute da Inter e Atalanta contro Parma e Milan nei match di apertura della 15.a giornata. I bergamaschi sono balzati provvisoriamente in vetta mentre i nerazzurri si sono riportati a un punto dal Napoli con una partita in meno disputata.

Sarà proprio il match clou di domenica sera tra il Napoli e la Lazio a ridefinire una classifica mai cosi corta in vetta come in questa stagione con almeno sei squadre, al momento, a lottare per il primo posto. Una graduatoria in divenire che può allargare il novero delle favorite per lo Scudetto anche ad altre compagini per le quali non era prevista una posizione simile a ridosso della conclusione del girone di andata.

A proposito di favoriti per il titolo, in settimana si è assistito al botta e risposta tra Marotta e Conte. Il presidente dell’Inter si è esposto sul Napoli, trovando l’immediata risposta dell’allenatore partenopeo che ha ribaltato il pronostico a favore dei campioni d’Italia in carica. Per Conte, infatti, con “l’Inter che ha due squadre e tre quarti” si sta parlando del “nulla cosmico” nonostante la situazione di classifica attuale sia favorevole agli azzurri.

“Conte-Marotta come bambini dell’asilo”, ecco chi la pensa così

Sulle schermaglie dialettiche sull’asse Milano-Napoli è intervenuto Giancarlo Padovan. In diretta su Punto Nuovo Sport, trasmissione dell’emittente radiofonica Radio Punto Nuovo, il giornalista non le ha mandate a dire a entrambi i protagonisti di questa vicenda, giudicando stucchevole il loro comportamento.

“E’ una questione stucchevole, nessuno vuole il peso di sentirsi favorito“, comincia così l’analisi di Padovan che poi affonda ulteriormente: “Conte e Marotta hanno avviato una serie di dispettucci da bambini dell’asilo. L’Inter ha l’obbligo di vincere lo Scudetto, il Napoli di giocarselo fino alla fine.”

Per il giornalista, Lazio e Fiorentina non sono attrezzate per vincere lo Scudetto mentre un’altra possibile contendente per la vetta, ovvero la Juventus, deve rimpiangere i tanti punti persi con gli ultimi pareggi. Lotta al titolo che – anche per Padovan – non può non coinvolgere anche un’altra squadra ovvero l’Atalanta ora legittimata a “sedersi al tavolo con Inter e Napoli.”

Per Padovan la pretattica di Conte sul favorito per lo Scudetto nasconde una certezza per l’allenatore partenopeo. “Il Napoli ora ha un vantaggio mentale rispetto all’Inter che deve recuperare il match con la Fiorentina – conclude il giornalista – Sono convinto che Conte sia più preoccupato dell’Atalanta che dell’Inter oggi come oggi.” Sarà davvero così ? Curiosi di sapere la sua risposta…