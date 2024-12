L’Inter accelera per Bernabé: due contropartite per chiudere l’affare

Il futuro di Adrian Bernabé si deciderà nei prossimi mesi, ma l’Inter vuole subito anticipare la concorrenza: occhio alle contropartite

L’inizio di stagione di Adrian Bernabé con il Parma è da top assoluto nel suo ruolo. Parliamo di un regista che può eludere non la sua tecnica il pressing avversario, tessere trame di gioco interessanti, dare ritmo alla manovra e spingersi fino alla sua trequarti per fare male agli avversari in rifinitura.

Nei suoi trascorsi al Barcellona e al Manchester City ha giocato anche come trequartista e può fare bene anche da mezzala grazie a un’ottima conduzione di palla. Insomma, parliamo di un centrocampista totale che sta stupendo per la sua qualità e la capacità di incidere.

In questa stagione, il 23enne spagnolo ha già giocato undici partite e, anche se è fermo a zero gol e zero assist, tutti gli addetti ai lavori stanno tessendo le sue lodi. E anche le big non restano indifferenti. L’Inter l’aveva notato anche la scorsa estate, dopo una grande stagione in Serie B, ma alla fine le parti non sono riuscite a trovare l’accordo per portare il ragazzo a Milano. Probabilmente Ausilio se n’è già un po’ pentito, visto che intanto la valutazione del ragazzo è salita oltre i 20 milioni.

L’Inter vuole Bernabé: tentativo di Ausilio, due contropartite

A queste cifre, e con Kristjan Asllani ancora affatto certo di lasciare Milano a fine stagione, l’Inter non può chiudere un affare che sarebbe decisivo per migliorare la sua rosa. La dirigenza nerazzurra è comunque convinta del talento del calciatore e potrebbe presto insistere con gli intermediari per far decollare l’operazione.

I rapporti con il Parma sono ottimi e le due società cercano spesso di intavolare delle trattative che potrebbero essere importanti per entrambi i club. Proprio per questo, i nerazzurri potrebbero cercare di superare la concorrenza con l’inserimento di due contropartite tecniche, giovani che i gialloblù potrebbero lanciare in un palcoscenico importante in Serie A.

A giugno si potrebbe ragionare come Di Maggio e Aleksandar Stankovic, attualmente in prestito. Almeno nelle idee dell’Inter si potrebbe procedere con uno scambio di prestiti e relative clausole d’acquisto, con il Parma che potrebbe approfittare dell’esplosione di uno dei due giovani. Marotta e Ausilio, da par suo, metterebbero le mani su uno dei migliori talenti attualmente in Serie A.