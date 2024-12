5 milioni e bomber in arrivo: Inter, operazione low cost

Clamoroso ritorno di fiamma per il club nerazzurro, che accarezza l’idea di prelevare dalla matricola un bomber di razza che ben conosce

Ci sono weekend indimenticabili. Ci sono domeniche in cui un’intera famiglia gioisce per le imprese del proprio figlio, protagonista assoluto della vittoria corsara dell’Empoli in quel di Verona.

Come se non bastasse la felicità per la doppietta con cui Sebastiano Esposito ha contribuito a mettere ko la formazione scaligera nella gara domenicale del ‘Bentegodi‘, sulla costa tirrenica, nello stesso momento, i fratelli dell’ex enfant prodige della Primavera nerazzurra, anch’essi di proprietà Inter, imperversavano al ‘Picco’ di La Spezia con un 5-0 che ha annoverato, tra i marcatori, il solito gol di Francesco Pio, il più piccolo di casa, e Salvatore, il centrocampista col vizio del gol autore di una doppietta.

Le gesta del più giovane dei due bianconeri hanno già stuzzicato la fantasia di Beppe Marotta, che sta seriamente pensando a riportare anticipatamente a casa il classe 2005 della Nazionale Under 21. Ma c’è anche un’altra idea, forse buona già per la seconda parte di questa stagione, che prevederebbe il rientro alla base proprio di Sebastiano, che ad Empoli sta incantando a suon di gol e giocate mirabili.

Sono già 4, con un assist, e con l’aggiunta di un gol decisivo in Coppa Italia contro la Fiorentina nonché del rigore che ha consegnato la qualificazione all’Empoli, le reti di una delle ex promesse del calcio italiano. Uno che Antonio Conte, nella stagione 2019/20, fece esordire nel campionato maggiore regalandogli anche la responsabilità di battere (e segnare) un calcio di rigore.

Esposito, rimpianto Inter: Marotta lo paga il doppio

Ancora di proprietà del club meneghino ma col contratto in scadenza nel giugno 2026, il giovane di Castellammare di Stabia è stato girato in prestito a sei squadre – italiane ma anche straniere – prima di trovare la sua giusta collocazione in Toscana. Casualmente, il sapore della beffa già è stata assaporata dai tifosi, l’ultimo trasferimento temporaneo in quel di Empoli è stato l’unico che ha lasciato al club acquirente il diritto di riscatto a titolo definitivo. E per soli 5 milioni, per giunta.

Appare davvero una formalità, per una squadra che oltretutto è sulla giusta strada per conquistare con largo anticipo la salvezza, l’acquisto definitivo dell’attaccante campano per la cifra concordata. L’Inter però non vuole darsi per vinta. Forse è impossibile concludere il controriscatto di Sebastiano già nel mercato di gennaio (anche perché i biancazzurri di Corsi hanno tempo fino a fine anno per far valere l’opzione) ma sicuramente a luglio Marotta busserà alla porta dei dirigenti toscani.

Il bomber potrebbe fare il suo ritorno definitivo alla Pinetina per circa 10 milioni. Tanto è quanto è orientato a chiedere l’Empoli per la rivendita dell’attaccante definitivamente esploso tra le sue fila.