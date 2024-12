Inter, affare di mercato: “Ho le prove scritte che Inzaghi lo vuole”

Retroscena di mercato riguardante il club nerazzurro: Marotta ha già voltato pagina, ma resta un grande rammarico

Per diverse settimane, curiosamente a causa di alcune difficoltà manifestate esclusivamente in campionato ma mai in Champions – competizione nella quale l’Inter può ancora vantare un’imbattibilità che dura da 5 partite – si è dibattuto sulla tenuta difensiva della compagine nerazzurra.

Ormai tutti – i tifosi ma anche gli addetti ai lavori – si erano abituati ad una squadra che lo scorso anno, oltre ad un attacco atomico, aveva potuto contare su una difesa granitica. In questa stagione invece, nonostante l’innegabile crescita di Yann Bisseck e la ‘naturale’ affidabilità di colonne come Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi, più di qualcosa ha scricchiolato.

Si è parlato tanto, ad esempio, della necessità di svecchiare la rosa, considerando l’età effettivamente avanzata dello stesso difensore ex Lazio ma anche di Stefan de Vrij. Per non parlare di una certa fragilità fisica che è un po’ una caratteristica della carriera recente di Benjamin Pavard, non a caso vittima di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata negli ultimi giorni.

Si è dunque inevitabilmente riaperto il discorso riguardante i possibili interventi sul mercato che potrebbero essere fatti a gennaio dal sempre attento Marotta. Oltre al futuro però, è tornato in auge anche una retrospettiva sul recente passato. Ovvero sul mercato della scorsa estate. Ci sono (state) almeno un paio di situazioni che hanno lasciato il segno nell’animo del club nerazzurro. E in particolare nei pensieri del suo allenatore.

Il cruccio di Inzaghi e le mosse del futuro: c’è l’annuncio

Negli ultimi giorni della sessione estiva di scambi è arrivato a Milano Tomas Palacios, il giovane argentino prelevato dall’Independiente Rivadavia che nelle intenzioni della società nerazzurra avrebbe dovuto in qualche modo imitare la parabola del già citato Bisseck. L’operazione, finora, non ha prodotto i frutti sperati, e allora ecco che si torna a parlare di chi sarebbe dovuto arrivare – perché chiesto da Inzaghi – e che invece non è arrivato.

Orazio Accomando, apprezzato giornalista di DAZN, ha parlato dei movimenti di mercato dei meneghini nella scorsa estate ai microfoni di ‘Ti amo calciomercato.it‘ sul canale YouTube di Calciomercato.it: “L’Inter stava trattando Hermoso, ho le prove scritte di questo. Inzaghi l’avrebbe voluto, perché gli avrebbe fatto comodo“. Oltre allo spagnolo, accasatosi poi alla Roma, i nerazzurri si sono lasciati sfuggire anche un altro grande colpo: “Buongiorno è certamente un rammarico. A gennaio l’Inter può prendere un difensore centrale, è appetibile il profilo di Bijol“, ha concluso il giornalista.