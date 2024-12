80 milioni, l’offerta all’Inter fa tremare i tifosi nerazzurri

Una clamorosa indiscrezione di mercato rischia di rovinare il Natale ai tifosi nerazzurri: l’offerta è davvero da capogiro

Lungi dall’esser definito solo, come si era soliti fare fino a qualche anno fa, un mercato ‘di riparazione’, la sessione invernale di scambi si arricchisce ogni anno che passa di nuove ed incredibili trattative. Del resto basta scorrere le ultime stagioni per constatare come alcune volte, col nuovo anno, arrivano nei club campioni in grado di spostare gli equilibri, o comunque potenzialmente in grado di rappresentare quell’innesto decisivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Un caso su tutti, relativamente al mercato interno italiano, è rappresentato dall’investimento fatto a gennaio 2022 dalla Juve su Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo strappato alla Fiorentina tra le vivaci proteste della piazza viola.

Ultimamente poi, col numero dei giocatori in scadenza di contratto nel giugno successivo, la finestra invernale si è arricchita di nuovi assalti e di trattative nemmeno troppo segrete. Non è un mistero, infatti, che i club incapaci di strappare un rinnovo all’entourage della loro stella, riflettono spesso sull’opportunità di incassare qualcosa con sei mesi di anticipo anziché perdere completamente a’ zero‘ il loro patrimonio.

Poi, per finire, ci sono i potenti club d’Europa. Quelli che, quando decidono di avere tra le proprie fila un campione, non si fermano davanti a nulla. Anche a costo di fare un investimento di oltre 80 milioni a metà stagione. È questo il caso del Barcellona, la società spagnola che oltre a coltivare con successo i fenomeni della sua Masìa, non si tira mai indietro quando si tratta di strappare assegni milionari per qualche nuovo campione proveniente, in questo caso, dalla Serie A. E nello specifico dall’Inter.

Il gioiello dell’Inter nel mirino di Laporta: offerta choc

Già attiva da anni sul cartellino di Lautaro Martinez – quella dei catalani è una vera ossessione, coltivata dal 2020 e finora mai soddisfatta – e affacciatasi ultimamente con Marotta per parlare di Marcus Thuram, la dirigenza blaugrana ha un nuovo sogno di mercato che vorrebbe soddisfare a tutti i costi.

Trattasi niente di meno di Nicolò Barella, il fiore all’occhiello (perché campione italiano cresciuto in casa sin dall’estate del 2019) della società meneghina. Già titolare di un contratto con l’Inter che scadrà a giugno 2029, il giocatore sardo è sempre stato considerato alla stregua di un incedibile da Marotta e dalla dirigenza tutta.

Solo lui e lo stesso Lautaro godrebbero dello status di campioni che non partirebbero per alcuna cifra, ma gli 80 milioni cash che il presidentissimo Laporta è disposto a mettere sul piatto farebbero tremare chiunque. Non ultimi i tifosi nerazzurri, che già si interrogano sulla risposta della loro società ad una proposta che fa tremare i polsi.