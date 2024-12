Calciomercato, addio a costo zero: subito contro l’Inter da ex

Uno scenario di mercato tutt’altro che impossibile quello che potrebbe portare un calciatore nerazzurro ad affrontare l’Inter da ex

Lazio, Udinese in Coppa Italia, Como e Cagliari, queste le ultime quattro partite che chiuderanno il 2024 dell’Inter. Il nuovo anno comincerà subito con la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, prevista il 2 gennaio a Riyad, lo stesso giorno in cui si aprirà la sessione invernale di calciomercato.

L’Inter non dovrebbe rinforzarsi con nuovi acquisti in vista della seconda parte di stagione. Attenzione, tuttavia, a quello che potrebbe avvenire in attacco. A gennaio, i nerazzurri continueranno a monitorare ulteriormente la situazione di Jonathan David per capire se possono esserci margini per sferrare un eventuale affondo sull’attaccante del Lille, possibile parametro zero a fine stagione.

Nell’immediato, invece, non sono da escludere le cessioni immediate di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione. Il gol e la convincente prestazione contro il Verona hanno permesso a Correa di scalare le gerarchie nel reparto offensivo nerazzurro, superando proprio Arnautovic nelle scelte di Inzaghi. Tuttavia, l’addio del Tucu sembra inevitabile e, se non dovesse concretizzarsi a gennaio, avverrà certamente a fine anno.

Inter, addio a costo zero e possibile incrocio da ex

L’Inter ha provato a cedere Correa già in estate ma nessuna proposta ha convinto l’attaccante a lasciare i nerazzurri, nonostante la certezza di non rientrare più nei piani del club che l’ha escluso anche dalla lista Champions. Recentemente, sull’argentino c’è stato un sondaggio del Galatasaray, alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Osimhen per sostituire l’infortunato Icardi.

Oltre a Correa, il club turco valuta anche altri centravanti di Serie A come lo stesso Arnautovic, Jovic e Giovanni Simeone. Se l’ipotesi Galatasaray non dovesse concretizzarsi, per l’attaccante nerazzurro potrebbe esserci un’altra opportunità ovvero quella del ritorno in patria al River Plate.

Il River aveva già mostrato interesse per Correa in estate, subito dopo il suo rientro dal prestito all’Olympique Marsiglia. Ora potrebbe riprovarci con maggiore convinzione e con la certezza di poter prendere il giocatore a condizioni vantaggiose, considerata la sua situazione contrattuale. La dirigenza del club di Buenos Aires vuole mettere a disposizione dell’allenatore Gallardo nuovi rinforzi anche in vista della partecipazione al Mondiale per Club della prossima estate. Chissà allora che Correa non possa affrontare subito l’Inter da avversario nel terzo match del girone E che opporrà i nerazzurri ai Millonarios il prossimo 25 giugno a Seattle.

Qualora si concretizzasse l’approdo di Correra al River, l’argentino tornerebbe in patria dieci anni dopo l’ultima esperienza con l’Estudiantes. E’ stata la Sampdoria ad acquistarlo nel gennaio 2015 per 8 milioni di euro dal club di La Plata. Dopo un solo anno in blucerchiato, è passato al Siviglia poi alla Lazio con Inzaghi che l’ha rivoluto con sé all’Inter subito dopo il suo approdo sulla panchina nerazzurra nell’estate 2021.