Ora l’Inter ha paura: si vuole chiudere subito per il ritorno

Inaspettata urgenza di mercato per il club nerazzurro, che non vuole perdere altro tempo: il ritorno a casa si potrebbe complicare

4 gol e 1 assist in Serie A. 2 reti in altrettante gare in Coppa Italia, dove si è anche tolto la soddisfazione di regalare alla sua squadra un’inaspettato passaggio del turno battendo ai rigori la più quotata Fiorentina. Sembra davvero una stagione magica per l’attaccante campano che, dopo tanto girovagare, sembra finalmente aver trovato la sua dimensione.

Ancora di proprietà dell’Inter, che lo ha legato a sè con un contratto fino al 30 giugno 2026, il bomber è approdato nell’ennesimo club della sua ancor giovane carriera in prestito. Come del resto nelle sei precedenti occasioni in cui era stato dirottato – tanto nella cadetteria italiana quanto nei campionati maggiori svizzeri o belgi – a titolo temporaneo.

Stavolta però è diverso. Proprio questa volta l’accordo prevede una posizione subordinata dell’Inter, che ha lasciato il diritto di riscatto definitivo, fissato a 5 milioni, come prerogativa della società che già si sta giovando delle prestazioni di Sebastiano Esposito. Uno degli attaccanti più ‘on fire’ dell’intera Serie A.

Da qualche settimana, complici i problemi offensivi della squadra nerazzurra che non ha quasi nulla dai vari Arnautovic, Correa e Taremi chiamati a sostituire, in determinate occasioni, Thuram e Lautaro, Marotta ha accarezzato l’idea di riportare a casa l’ex enfant prodige cresciuto sui campi di Appiano Gentile. L’affare potrebbe non essere però di facile conclusione.

Marotta spinge per Esposito: il ritorno si complica

Oltre alla concorrenza che già si è materializzata sotto forma di sondaggi esplorativi portati avanti tanto dalla Fiorentina quanto dal Milan, il club di Viale della Liberazione deve fare i conti con l’opzione di riscatto che, a meno di un crollo nelle prestazioni del classe 2002, certamente verrà esercitato dall’Empoli.

Nella migliore delle ipotesi, così sostengono i bene informati, l’Inter potrebbe riacquistare il cartellino della sua risorsa interna per circa 10 milioni. Non certo un grande affare, considerando che la perdita totale dell’operazione sarebbe di 5.

È poi tutta da verificare la volontà del club toscano di accontentarsi di suddetta cifra, considerando che la già citata Fiorentina, stregata da Esposito nel match di Coppa Italia, potrebbe arrivare ad offrire fino a 15 milioni al presidente Corsi. Un intreccio che si fa davvero complicato per Marotta, che si starà mangiando le mani per aver lasciato all’Empoli l’ultima parola sul cartellino dell’attaccante.