Un brasiliano al posto di Thuram: trattativa già iniziata

Marcus Thuram si è trasformato in un vero attaccante, ma al suo posto dovrebbe arrivare un promettente brasiliano

Quest’anno, in virtù della crisi di forma di Lautaro Martinez e del rendimento poco incisivo del neo acquisto Taremi, l’Inter si è scoperta Thuram-dipendente. Da agosto il francese è già arrivato a quota 11 goal e 6 assist. Tutto ciò in totale in 19 presenze. Senza il suo apporto, per i nerazzurri sarebbe stata parecchio dura…

Non male per un calciatore che ha cominciato a giocare come punta solo qualche mese prima di trasferirsi all’Inter. In tutta la sua carriera, il ventisettenne nato a Parma si è infatti quasi sempre posizionato largo a sinistra: nel Sochaux, nel Guingamp e infine nel Borussia M’gladbach, dove ha giocato dal 2019 al 2023, il francese non si è quasi mai preoccupato di far goal. I suoi allenatori gli chiedevano di sfondare sulla fascia, fornire assist e, in qualche caso, accentrarsi per inserirsi in area.

Grazie a Daniel Farke, l’ultimo coach che lo ha allenato in Germania e a Simone Inzaghi, si è invece progressivamente impossessato del ruolo di punta centrale. E oggi tanti club in Europa lo seguono come obiettivo per rinforzarsi in attacco. Thuram continua infatti a essere seguito da tempo dal PSG, dal Bayern Monaco e da varie squadre di Premier.

Ultimamente si è parlato insistentemente del Liverpool: i Reds sono infatti alla ricerca di una punta, anche in vista del probabile addio di Momo Salah. L’egiziano non ha ancora rinnovato con la società calcistica inglese e probabilmente non troverà mai un accordo. Nel suo futuro dovrebbe esserci un’esperienza in Liga, un ingaggio importante in qualche ricco club dell’Arabia Saudita o qualche anno negli Stati Uniti.

Ad Anfield si aspettano un sostituto di spessore. Ma, a quanto pare, non sarà Thuram a ereditare il ruolo di Salah in maglia rossa: il Liverpool dovrebbe essere vicino a chiudere per un forte brasiliano. Secondo alcuni rumors, infatti, i dirigenti dei Reds starebbero già lavorando per avvicinarsi a Joao Pedro del Brighton.

Niente Thuram, il Liverpool punta sull’attaccante brasiliano

L’acquisto si prospetta comunque complicato: quando si vuol prendere un giocatore dal Brighton bisogna essere pronti a investire una cifra importante. Proprio per questo, secondo UOL Brasile, il Liverpool vorrebbe avvantaggiarsi, avviando il prima possibile le trattative.

Joao Pedro è un nome che il Liverpool segue da parecchio. Il classe 2021 era già stato avvicinato nel 2020, quando giocava nel Watford. Anche l’Inter lo aveva osservato quando era ancora un ragazzino, ma il Watford riuscì all’epoca ad anticipare tutti, bloccando il giocatore brasiliano prima ancora che esordisse ufficialmente con la maglia del Fluminense…

Pedro è un seconda punta con molte caratteristiche in comune con Salah: è tecnico e veloce, bravo nel dribbling e nel gioco di squadra. Inoltre può giocare sia come centravanti che come attaccante esterno. Negli ultimi mesi sembra essere migliorato molto come finalizzatore. In sole 9 presenze ufficiali, in questa stagione, è già a quota 4 gol e 3 assist. Il manager del Liverpool Arne Slot sembra ritenerlo l’uomo giusto per il dare smalto e qualità nel suo sistema di gioco.

Il Liverpool, dunque, sta tenendo d’occhio l’attaccante del Brighton & Hove Albion Joao Pedro, e il suo possibile acquisto dovrebbe escludere un affondo per Thuram. A livello economico il brasiliano costa oggi la metà di Thuram. Pedro può andar via anche a 35 milioni. Da tempo, invece, sembra essersi smorzato l’interesse dei Reds per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus è stato a lungo osservato da vari club di Premier, ma oggi l’unica squadra che sembra ancora minimamente interessata è il Manchester United.