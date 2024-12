Calciomercato Inter, sì allo scambio con Frattesi in Serie A

Clamoroso lo scenario che si prospetta a gennaio: lo scambio tra l’Inter e la rivale potrebbe comportare l’addio di Frattesi

Complici le non perfette condizioni fisiche con cui, a turno, hanno dovuto fare i conti praticamente tutti i centrocampisti della rosa nerazzurra (da Piotr Zielinski, che ha iniziato ad handicap la nuova stagione, passando per l’operazione di Nicolò Barella e finendo con i due diversi stop di Hakan Calhanoglu) quest’anno Davide Frattesi sta trovando lo spazio richiesto in campo.

Nell’undici titolare che Simone Inzaghi, potendo, schiererebbe in ogni singolo match, il centrocampista romano probabilmente si accomoderebbe quasi sempre in panchina, ma le lamentele della scorsa estate (quando l’agente del giocatore ha fatto visita a Beppe Marotta chiedendo garanzie per l’imminente nuova stagione) sembrano essere state ascoltate. Anche grazie alle brillanti prestazioni messe in campo dall’ex Sassuolo in Nations League con la maglia della Nazionale azzurra.

Resta però il solito grande dubbio: nei big-match, quelli che possono decidere una stagione, o nelle finali (di Coppa Italia o Supercoppa o, chissà, di Champions che sia) Frattesi avrebbe il posto garantito insieme ai colleghi della linea mediana? La risposta è inequivocabilmente negativa.

Ecco che allora, complice un’esigenza di mercato che a Viale della Liberazione si sta facendo sempre più stringente, il calciatore romano potrebbe rientrare in un clamoroso scambio di mercato che vede come protagonista anche una vecchia conoscenza del club nerazzurro.

Scambio Raspadori-Frattesi, c’è la benedizione di Conte

Come rivelato da Calciomercato.it sulla scia di quanto già dibattuto su ‘Napoli Zone’, Giacomo Raspadori, già obiettivo di mercato dell’Inter anche per via dello scarsissimo impiego nella formazione partenopea allenata da Antonio Conte, potrebbe rientrare in un clamoroso scambio che coinvolgerebbe anche il suo compagno di nazionale.

Già perché il prodotto delle Giovanili giallorosse sembra davvero perfetto per le esigenze del tecnico salentino. Corsa, inserimento, dinamismo: Frattesi potrebbe essere il tassello mancante della già competitiva rosa partenopea.

Dal canto suo l’altro ex Sassuolo, Jack Raspadori, darebbe alla manovra offensiva dell’Inter quel tocco di freschezza ed imprevedibilità che per esempio, in quel di Leverkusen, è mancata. Basti pensare al fatto che, dopo circa tre anni, i nerazzurri non hanno mai tirato nello specchio della porta in una gara europea.

Insomma, sebbene sia difficile per motivi legati anche alla riluttanza incrociata di Marotta e De Laurentiis nel concludere un affare con una diretta rivale, lo scambio affascina non poco le rispettive tifoserie. La trattativa potrebbe decollare già nel mercato di gennaio, con possibilità di riuscita che sarebbero di gran lunga maggiori se ci si sedesse al tavolo a discuterne a luglio, dopo la partecipazione della Beneamata al Mondiale per club.