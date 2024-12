De Vrij mette fretta all’Inter: senza rinnovo ha già un altro club in Serie A

L’olandese può lasciare l’Inter: occhio al rinnovo che ancora non arriva, una grande rivale dei nerazzurri lo vuole a zero

Uno dei tormentoni di mercato più chiacchierati riguarda certamente la difesa. Sono infatti mesi che ci si chiede quale sarà il futuro di Stefan de Vrij, centrale olandese arrivato all’Inter a parametro zero nel luglio 2018 e che a fine stagione, con le stesse condizioni, potrebbe dire addio ai nerazzurri.

Ma andiamo con ordine, perché la situazione intorno al centrale olandese è più intricata del previsto. De Vrij vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2025 e, al momento, da Viale della Liberazione non arriva alcun segnale per il rinnovo.

L’Inter vanta un’opzione unilaterale da poter esercitare per estendere il contratto di de Vrij di un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2026. Una possibilità reale ma non concreta, almeno per il momento.

Come è naturale che sia, il classe ’92 si sta guardando intorno. A tal proposito pare proprio che abbia su di sé gli occhi di una grande del nostro calcio, rivale dell’Inter e interessatissima alla sua firma a zero.

De Vrij tradisce l’Inter: futuro in Serie A

Il direttore di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Valter De Maggio, è intervenuto per parlare di calciomercato ed in particolare sulle scelte che la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe intenzione di fare da qui ai prossimi mesi. Tra queste, vi sarebbe proprio la firma di de Vrij.

“Il Napoli è alla finestra per de Vrij in vista della prossima stagione”, ha rivelato il giornalista. Un’idea, quella del Napoli, che potrebbe arrivare direttamente da Antonio Conte, il quale ha allenato il centrale olandese per due anni, prima di lasciare la panchina dell’Inter.

De Maggio ha poi parlato di un dettaglio non trascurabile che potrebbe rendere la pista azzurra la più concreta in vista dei mesi estivi. “A Castel Volturno c’è Federico Pastorello, agente di Meret e lo stesso di de Vrij“. Un indizio di mercato che può effettivamente dire tanto sul futuro dell’esperto difensore, ora sotto contratto con l’Inter.

Se la dirigenza di Viale della Liberazione decidesse una volta per tutte di scaricare de Vrij, non rinnovandogli il contratto in scadenza, allora l’opzione azzurra potrebbe prendere corpo. Quest’anno l’ex Lazio ha collezionato 15 presenze e segnato 1 gol, con la maglia dell’Inter. Il Napoli, eventualmente, dovrà puntare a limare lo stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione.