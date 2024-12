Lazio-Inter, Lautaro corre dall’arbitro: la panchina esplode

Un episodio ha visto come protagonista Lautaro Martinez nel primo tempo di Lazio-Inter: cosa è successo e perché è esplosa la panchina

Lazio-Inter finora è una partita molto equilibrata, in cui entrambe le squadre si stanno esprimendo molto bene sotto il profilo tattico. I biancocelesti si sono fatti valere con una manovra propositiva e lavorando bene nella circolazione del pallone, mentre i nerazzurri hanno mostrato grande compattezza in fase difensiva, ma sono mancati nella rifinitura del contropiede.

In una sfida così tirata, è ovvio che i singoli episodi facciano la differenza, anche quelli arbitrali. A metà del primo tempo, Lautaro Martinez è andato a contrasto a centrocampo con il braccio sulla figura e per nulla largo, ma il direttore di gara non ha avuto dubbi nell’assegnare subito il fallo ai biancocelesti.

Il capitano nerazzurro ha iniziato subito a correre verso l’arbitro per recriminare, ma non c’è stato nulla da fare. Anche la panchina dell’Inter è scesa in campo per la sorpresa della chiamata.

Lazio-Inter, il rigore gira l’inerzia della partita: Gila ko

Poi, però, sono successe tante cose durante il primo tempo di questa sera. Mario Gila è stato costretto a chiedere il cambio per dei giramenti di testa, che non gli permettevano di esprimersi al meglio – inizialmente sembrava si trattasse di un problema muscolare.

Baroni è stato costretto a sostituirlo con Gigot, che poi è stato subito protagonista, ma in negativo, per i suoi. Il centrale, infatti, ha saltato con il braccio largo contro Dumfries e ha toccato il pallone prima di cadere per terra.

Dopo un lungo controllo Var, l’arbitro ha indicato il dischetto e Calhanoglu non ha sbagliato contro Provedel. Certo, si tratta di un episodio che farà discutere, ma alla fine il penalty pare netto.