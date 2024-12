È già finita con Arnautovic: valigie pronte, la nuova destinazione

Cala l’entusiasmo per il centravanti austriaco, destinato a lasciare l’Inter nei prossimi mesi. Ancora nessuna offerta dal Torino, spunta la strada definitiva

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha sempre giocato un ruolo fondamentale non soltanto nella creazione degli schemi tattici di squadra ma anche in funzione dele varie piste di mercato seguite dalla dirigenza nerazzurra.

Lo si è visto anche nel corso della passata estate, quando in occasione della definizione del nuovo reparto offensivo l’ex responsabile della Lazio ha convinto sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa a restare almeno un altro anno ancora all’Inter. Sbaragliando qualsiasi speculazione sul loro futuro, che suggeriva ormai una loro candidatura verso nuovi lidi.

Tale soluzione ha oltretutto trovato d’accordo anche i membri del consiglio direttivo della società in mano ad Oaktree, al fine di non andare incontro ad ulteriori spese. Ma a conti fatti, almeno per quanto visto in questa prima metà di stagione, né l’austriaco né l’argentino hanno rispettato le attese della dirigenza.

Arnautovic verso l’addio all’Inter, piace al Torino

Entrambi appaiono infatti soltanto ombre sbiadite della loro controparte del passato. Nulla di cui neppure i tifosi possono esser contenti. A stagione finita, dunque, le strade fra l’Inter e i due calciatori dovrebbero separarsi definitivamente, senza più proroghe speciali date dal proprio allenatore.

Nel caso specifico di Arnautovic, tale tempistica potrebbe persino essere anticipata. Perché nel corso delle ultime settimane il suo nome è stato fortemente associato al Torino, alla ricerca di una punta di esperienza da inserire in gruppo già in vista del mercato di riparazione invernale.

Nessuna offerta concreta per l’austriaco, insorgono MLS e Arabia

Finora però né Urbano Cairo né il direttore sportivo Davide Vagnati hanno mosso passi concreti per prelevare Arnautovic dall’Inter, dietro pagamento di una cifra simbolica volta a giustificare il trasferimento d’emergenza. Lo ha rivelato ‘Tuttosport’ nell’edizione odierna.

L’austriaco piace al tecnico Paolo Vanoli ed il suo cartellino appare meno impegnativo economicamente di altri profili di spessore come Beto e Giovanni Simeone, ma le richieste d’ingaggio sforano di gran lunga i circa 2,7 milioni stagionali percepibili a Torino.

Del resto, Arnautovic è in scadenza con l’Inter (ove percepisce 3,5 milioni) e conta di poter calcare i campi per qualche altra stagione in un campionato esotico, a costi nettamente più elevati. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, si parla di almeno due destinazioni esotiche come quelle di MLS e Saudi Pro League.