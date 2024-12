Marotta programma il colpo: clausola abbordabile, l’Inter la paga

Nuova operazione di mercato in vista per il club di Oaktree, che guarda al futuro pescando all’estero

Al di là delle dichiarazioni di rito, che appaiono come una sorta di pre-tattica prima dello start alle contrattazioni del mercato invernale – l’Inter è già molto attiva sul fronte dei possibili acquisti di gennaio. La necessità di garantire al tecnico Simone Inzaghi un attaccante che possa degnamente sostituire, in termini di prestazioni, gol e assist, Lautaro Martinez o Marcus Thuram quando questi saranno ‘costretti’ a riposare, è diventata un’esigenza ben delineata nei pensieri dello staff tecnico.

Per la verità, se guardiamo alla profondità della rosa in vista del Mondiale per Club di giugno/luglio, servirebbe anche un difensore centrale, possibilmente giovane, che possa rappresentare una valida alternativa agli esperti difendenti nerazzurri.

I nomi sul taccuino di Beppe Marotta, spaziando dalla difesa all’attacco, sono diversi. Da Jonathan Tah (ormai diretto al Barcellona) a Nicolò Bertola, passando per Federico Chiesa. E non bisogna dimenticarsi di David, possibile prossimo colpo a ‘zero’.

Guardando però più in là, ovvero alla stagione 2026/27, il club meneghino starebbe già accarezzando un altro colpo da applausi. L’indiscrezione arriva da Patrick Berger di ‘Sky Sport De’.

Si libera per 20 milioni, l’Inter inizia a tessere la tela

Ventidue anni, protagonista con la Nazionale Under 21 tedesca e titolare nel Borussia Mönchengladbach – club dal quale l’Inter ha già prelevato gratis un certo Thuram – Rocco Reitz è legato alla società teutonica da un contratto in scadenza a giugno 2028. C’è però una postilla, nell’accordo tra il dinamico centrocampista e il M’Gladbach, che potrebbe agevolare i propositi di assalto dell’Inter e delle altre pretendenti sul calciatore.

Come riferito da Berger, Reitz avrebbe una clausola d’uscita a partire dal 2026: la cifra si aggira sui 20 milioni di euro. Sul giocatore si sarebbero già mossi non solo l’Inter, ma anche l’ambizioso Brighton che, nonostante l’addio di Roberto De Zerbi la scorsa estate, ha mantenuto intatte le sue mire d’alta classifica.

Giova sottolineare che, al netto di questo ‘prezzo di saldo’ appiccicato al contratto del centrocampista, il club tedesco non ha alcuna intenzione di privarsi di lui. Non è da escludere quindi, mancando ancora diversi mesi all’onorabilità della clausola, che il contratto venga modificato nella direzione di blindare il gioiello.