L’Inter piazza il colpo Mondiale: “L’accordo da 30 milioni”

L’interesse sembra molto serio: un’alternativa per le fasce da poter sfruttare subito, già per gli impegni negli Stati Uniti

Nei giorni scorsi si è cominciato a parlare di una trattativa condotta sottobanco dall’Inter per prendere subito un laterale destro offensivo. Se l’affare dovesse davvero chiudere, sarebbe il secondo acquisto (dopo Sucic) non basato su cessioni. Un’inversione di tendenza rilevante per il mercato nerazzurro. I discorsi per l’acquisto sembrano a oggi abbastanza avanzati, perché il club nerazzurro punta a tesserare il giocatore prima dell’inizio del Mondiale per Club.

C’è però distanza fra domanda e offerta. L’Inter vorrebbe spendere massimo 25 milioni, mentre il club di appartenenza del profilo vuole più di 30. Molto probabile che i nerazzurri si faranno avanti anche con il giocatore per trovare un’intesa sull’ingaggio. Dopodiché si parlerà con i dirigenti del club.

Secondo Footmercato, il primo sondaggio sarebbe stato effettuato il mese scorso. Ausilio avrebbe contattato prima l’agente del giocatore, dopodiché sono stati avviati i colloqui con l’Olympique de Marseille. Dell’interesse dell’Inter per il classe 2001 brasiliano Luis Henrique vi avevamo parlato anche noi tempo fa. Non era tuttavia prevedibile che il club puntasse a chiudere l’affare prima della fine della stagione.

Luis Henrique all’Inter prima di giugno: ci vogliono 30 milioni

Dunque Luis Henrique è una priorità per l’Inter? Il piano potrebbe essere quello di poter contare sul giocatore per il prossimo Mondiale per club che si terrà a giugno. E ci sono buoni rapporti fra viale della Liberazione e Frank McCourt, il proprietario dell’OM. In questo senso l’operazione è fattibile.

Cresciuto nel settore giovanile del Botafogo, Henrique si è sviluppato come ala offensiva. Nel suo primo anno in Francia, nel 2020, ha giocato soprattutto come attaccante laterale sinistro. Tornato al Botafogo in prestito nel 2022 si è distinto anche come seconda punta. Con De Zerbi in panchina, il brasiliano ha cominciato a ottenere un minutaggio più importante, fino a diventare un titolare fisso, prima come ala d’attacco e poi come quinto a destra.

Verosimilmente, l’Inter lo stima come jolly da poter usare su entrambe le fasce e magari come vice Thuram. Il ruolo principale dovrebbe essere quello di vice Dumfries, dove Darmian, in questa stagione, ha dimostrato di non poter offrire garanzie. Non è detto comunque detto che l’acquisto del brasiliano o di un altro esterno destro (il preferito di Inzaghi è sempre Ndoye) determinerà la cessione dell’ex Parma.

Offerte anche dalla Premier

Matteo Darmian potrebbe rimanere a Milano come riserva da usare in difesa in più posizione o come vice Pavard in caso di cessione di Bisseck, che ha molto mercato. Suona comunque strano il fatto che l’Inter sia pronta a spendere più di 25 milioni per un’alternativa… Anche se non sarebbe la prima volta, come dimostra l’esborso per Frattesi.

Con nove goal e sette assist complessivi con l’OM di De Zerbi, il laterale brasiliano è un giocatore che promette qualità e sostanza. Strutturato, duttile e veloce, potrebbe fare davvero la differenza. Durante il derby di Coppa Italia, in tribuna a San Siro c’era anche Benatia, dirigente dell’OM.

Verosimilmente arrivato a Milano per parlare con Ausilio e Marotta. L’affare si potrebbe dunque concludere a breve. Ma va trovata l’intesa sulle cifre: 30 milioni, a oggi, appaiono una cifra un po’ troppo alta. “Resta ora da trovare un accordo con il Marsiglia, che potrebbe chiedere oltre 30 milioni di euro per liberare il giocatore“, si legge su Footmercato. L’ingaggio di Henrique, invece, dovrebbe essere sostenibile. Ma occhio alla concorrenza dalla Premier. Anche dei club inglesi, infatti, sembrano interessati al laterale brasiliano del Marsiglia.