Napoli favorito per lo scudetto: “L’Inter non è una squadra in salute”

La lotta per il titolo tra le formazioni di Conte e Inzaghi entra nel vivo. Mancano otto giornate di Serie A per assegnare il tricolore

Le due sconfitte consecutive a cavallo della sosta per le Nazionali hanno di fatto escluso l’Atalanta dalla lotta per lo scudetto. Rimane in piedi il duello tra i campioni d’Italia dell’Inter, in testa con 67 punti, ed il Napoli che insegue a tre sole lunghezze, con lo spettro di uno spareggio al termine della stagione regolare.

Se da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi possono contare su un vantaggio di tre punti in classifica sui rivali, dall’altro lato gli azzurri del grande ex Antonio Conte hanno un calendario sulla carta più facile. Senza dimenticare che non partecipando alle coppe europee ed essendo stati eliminati già agli ottavi di finale dalla Coppa Italia, i partenopei non avranno impegni infrasettimanali da qui alla fine e hanno alle spalle – e soprattutto sulle gambe – molto meno partite rispetto a Lautaro Martinez e compagni.

Il prossimo turno di campionato, sulla carta, potrebbe essere favorevole all’Inter che fa visita al Parma (ma sarà reduce dal derby di andata contro il Milan in Coppa Italia, ndr), mentre il Napoli dovrà vedersela, sempre in trasferta, contro il Bologna nel monday night. Poi, però, i meneghini dovranno affrontare le due romane e gli stessi felsinei, mentre Di Lorenzo e soci non avranno altri scontri diretti con formazioni di vertice.

Serie A, Padovan ‘stronca’ l’Inter: “Faccio fatica a vederla competitiva su tutti i fronti”

Per i bookmaker, l’Inter è ancora la principale candidata allo scudetto e anche per molti addetti ai lavori i nerazzurri sarebbero i favoriti a fare il bis tricolore. Ma c’è anche chi la pensa in modo diverso, come ad esempio Giancarlo Padovan.

“Io vedo un’Inter che rifiata, che ha qualche problema – il pensiero del noto giornalista sportivo intervenuto sulle frequenze di ‘Radio Radio’ – Quando sento parlare di Triplete o Quadriplete dai tifosi nerazzurri, sono contento del loro ottimismo, ma rispetto a quello che vedo in campo ho un parere differente. Magari passeranno il turno in Champions League perché il Bayern Monaco ha fuori mezza difesa e il portiere.

È probabile che vinca, ma non vedo una squadra in salute. Contro l’Udinese si è complicata la vita: è stato fondamentale Sommer, che li ha letteralmente graziati. Faccio fatica a vedere un’Inter competitiva su tutti i fronti. Per me il Napoli ha buone chance di vincere lo scudetto, mentre a inizio stagione pensavo che la favorita era l’Inter”.