Sorpresa Champions: l’Inter ci prova, ma altri tre club vogliono portarlo in Italia

Uno dei giovani talenti emersi da questa prima fase della Champions League è cercato da mezza Europa: l’Inter prova il colpo

Lipsia, Atletico Madrid, PSG, Manchester City, Newcastle United, Juventus, Napoli, Roma. Ed Inter, ovviamente. No, non è la lista delle squadre qualificate direttamente alla fase successiva della Champions League, né tantomeno l’elenco delle prestigiose partecipanti a qualche remunerativo torneo estivo in Asia o in America. È semplicemente il novero dei club che si è affacciato con interesse sulla nuova stella del calcio europeo.

Grazie alla nuova formula della kermesse continentale più ricca, quella ormai storico terreno di conquista da parte del Real Madrid e motivo di ossessione per il PSG, le giovani gemme sparse per il Vecchio Continente hanno una visibilità diversa. Migliore.

Complice quello che potremmo definire un vero e proprio tour dell’Europa che ciascuna partecipante ha già sperimentato nelle prime 6 giornate della ‘Phase League‘, le squadre che al proprio interno possono vantare giocatori interessanti, destinati ad un futuro luminoso, vengono prese d’assalto dagli ‘squali’ del calciomercato. Dal trequartista Maksimovic della Stella Rossa passando per il già notissimo Viktor Gyokeres, promesso sposo del Manchester United del mentore Amorim, sono tanti i profili messi sotto la lente d’ingrandimento dei top club europei.

Su uno di questi, militante nel Monaco, si sta per scatenare un’asta senza precedenti. L’indiscrezione, comprendente l’elenco sopra riportato, è stata svelata dall’esperto di mercato Ekrem Konur.

Tutti pazzi per Akliouche: Marotta si fa largo nella selva delle pretendenti

In italia il classe 2002 era stato già notato in occasione di Bologna-Monaco dello scorso 5 novembre. Classe cristallina, mancino, talentuoso, e con ancora ampi margini di miglioramento, Maghnes Akliouche è un prodotto del vivaio del club del Principato, da sempre foriero di calciatori destinati a lasciare un segno ben visibile della loro presenza dopo l’apprendistato nelle categorie giovanili della società.

Mezza Europa sul francesino: l’Inter ci prova

Titolare di un contratto, rinnovato nello scorso luglio, fino al 30 giugno 2028, l’ala destra – al calciatore piace partire a piede invertito per scatenare la sua fantasia – è stato messo nel mirino da una prestigiosa schiera di club disposti a tutto pur di averlo con sé magari già a partire da gennaio 2025.

La valutazione nominale di mercato – circa 40 milioni – è puramente indicativa: il club della Costa Azzurra non è disposto a privarsi del suo gioiello se non per un’offerta davvero irrinunciabile. Forse anche un prestito oneroso con un diritto di riscatto a cifre molto importanti potrebbe spezzare la resistenza del Monaco, ancora in piena corsa per la qualificazione ai Playoff della Champions.