Conte lo toglie all’Inter: scambio alla pari col Milan

Un obiettivo della scorsa estate dell’Inter potrebbe finire al Milan: sembra che Conte stia valutando lo scambio

Antonio Conte ha già fatto capire alla rosa di puntare solo su un numero ridotto di giocatori. Nel suo Napoli ci sono undici titolari e tre alternative utili nelle rotazioni: tutti gli altri devono accontentarsi di un minutaggio ridotto all’osso e o di sporadiche comparsate, nel caso in cui qualche insostituibile abbia necessità di tirare il fiato.

E ora che Buongiorno si è fatto male e dovrà fermo almeno un mese e mezzo, i centrali del Napoli non si illudono neanche di poter trovar spazio: già sanno che l’allenatore salentino pretenderà un rinforzo sul mercato. In realtà Conte chiedeva un nuovo centrale già prima dello stop subito dall’ex Torino. A questo punto, a De Laurentiis piacendo, potrebbero essere anche due i rinforzi nel reparto arretrato per gli azzurri.

Uno dei due potrebbe arrivare dal Milan tramite uno scambio: secondo quando raccontato da calciomercato.it, Antonio Conte non dovrebbe essere del tutto insensibile di fronte a tale prospettiva. Il Napoli potrebbe dunque farsi avanti con i rossoneri per proporre un doppio affare. Al Milan occorre un attaccante e al Napoli un difensore. E a Milanello ci sono almeno due centrali non graditi a Fonseca mentre a Castel Volturno abbondano gli attaccanti che Conte non vuole prendere in considerazione.

Si parla per questo di un possibile scambio Tomori-Raspadori. Un affare che potrebbe accontentare sia il Napoli che il Milan, anche se bisognerebbe poi ragionare sulle cifre dell’operazione. Il difensore ha una valutazione che va dai 25 ai 30 milioni di euro circa, che non è tanto distante dal costo che gli azzurri potrebbero prevedere per la cessione dell’attaccante.

Conte apre alla cessione al Milan dell’attaccante seguito dall’Inter

Fikayo Tomori è sempre stato in panchina nelle ultime quattro partite di campionato del Milan. E come giustamente nota calciomercato.it: “l’inglese è finito ai margini del progetto Fonseca e potrebbe fare le valigie già a gennaio“. Su di lui c’è anche la Juve, che però potrebbe muoversi solo con la formula del prestito. In Gran Bretagna si vocifera invece di un possibile affondo da parte dell’Aston Villa.

Anche in questo caso non si esclude la possibilità di uno scambio. Con Diego Carlos pronto a passare in rossonero e il ventisettenne scuola Chelsea destinato a tornare in Premier per vestire i colori dei Villans. Ma ai rossoneri Carlos, oggi trentunenne e da una stagione almeno alle prese con un evidente calo atletico, interesserebbe fino a un certo punto: meglio un attaccante, dato che i rossoneri hanno bisogno di rinforzarsi soprattutto in mediana e nel reparto avanzato.

Fonseca non dovrebbe avere voce in capitolo: saranno Moncada e Ibrahimovic a gestire i colpi in entrata e le uscite. A tal proposito pare che al direttore tecnico francese piaccia molto Giacomo Raspadori mentre Ibra preferirebbe puntare su Castro del Bologna. Quando all’attuale allenatore rossonero, l’impressione è che potrebbe preferire l’arrivo del ventiquattrenne di Bentivoglio, perché più adattabile e versatile dal punto di vista tecnico.

Lo scambio ideale per Conte e Fonseca

L’Inter monitora sempre situazione di Raspadori, anche se attaccante non è più sulla lista della spesa. Sull’ex Sassuolo c’è anche la Roma, che vorrebbe renderlo protagonista della squadra in caso di uscita di Dybala. Ma per ora è impossibile capire cosa deciderà di fare il Napoli.

L’idea di sfruttare Raspadori come pedina di scambio per arrivare a un centrale potrebbe intrigare Antonio Conte, anche se Tomori non è oggi la scelta ideale per il tecnico salentino: per la difesa, l’ex Juve e Inter, preferirebbe Bijol o Kwior.

Comunque, la possibilità di uno scambio fra Milan e Napoli, come ricorda calciomercato.it, potrebbe accontentare entrambe le squadre ed evitare alle proprietà l’impiego di risorse finanziario. Inoltre ci sarebbe un altro vantaggio marginale non da poco: “l’accordo lascerebbe a mani vuote sia Juventus che Inter: i bianconeri, infatti, in tempi diversi hanno messo gli occhi sia su Tomori che su Raspadori (si parla anche di un possibile scambio con Fagioli), con l’81 dei partenopei che è un nome che piace anche ai nerazzurri“, conclude il sito.