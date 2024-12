Colpo da favola di Marotta: accordo e Milan beffato

C’è anche l’Inter su uno dei migliori giocatori della Serie A, ambito anche dal Milan. I nerazzurri possono superare tutti così

L’imminente sessione invernale di calciomercato non dovrebbe riservare sorprese in casa Inter. Lo ha ribadito, implicitamente, anche Simone Inzaghi nelle dichiarazioni post partita seguite al 2-0 rifilato all’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia.

I gol di Arnautovic e di Asllani hanno dato ulteriori certezze al tecnico nerazzurro in una fase importantissima della stagione nella quale i Campioni d’Italia in carica sono impegnati su più fronti. “Quando dico che ho 25 titolari, lo dico seriamente“, questo un passaggio clou delle dichiarazioni di Simone Inzaghi a SportMediaset con le quali ha ribadito la profondità dell’organico dell’Inter che non dovrebbe subire modifiche alla riapertura del mercato.

Scenario diverso, invece, per quanto riguarda la prossima stagione nella quale sono attesi nuovi rinforzi soprattutto in difesa e in attacco. Attenzione a possibili sorprese anche a centrocampo, reparto per il quale l’Inter segue uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Serie A, da poco tornato in campo dopo essere stato assoluto dello scorso campionato.

Inter-Milan, duello sul centrocampista: la possibile mossa dei nerazzurri

Lewis Ferguson è rientrato poco più di un mese fa dopo il grave infortunio al ginocchio della scorsa primavera che gli ha fatto saltare anche l’Europeo con la Scozia. Un rientro fondamentale per Italiano che il Bologna ha voluto suggellare con il rinnovo di contratto fino al 2028. Una scadenza a lungo termine che, tuttavia, non preclude la possibilità che Ferguson possa tornare uomo mercato specie se dovesse ritrovare il rendimento e la condizione passata.

Prima di infortunarsi, Ferguson è stato seguito da Juventus, Milan e Inter che avrebbero certamente bussato alla porta del Bologna la scorsa estate se lo scozzese non fosse stato infortunato.

L’Inter ora potrebbe riprovarci con un’arma in più a disposizione, un calciatore che interessa e non poco al Bologna che lo ha osservato da vicino in una prima parte di stagione in cui è stato grande protagonista in Serie B. Ci riferiamo a Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito allo Spezia, autore di 8 gol finora nel campionato cadetto.

L’Inter punta moltissimo su Esposito e ha intenzione di riportarlo in nerazzurro nel 2026 dopo un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A. Il Bologna potrebbe rappresentare un approdo interessante per il giovane attaccante campano e per la stessa Inter che, con il prestito di Esposito, può puntare a strappare almeno un’opzione su Ferguson e anticipare le possibili concorrenti.

Tra queste c’è anche il Milan che dovrà acquistare un nuovo mediano da affiancare a Fofana con la probabile cessione di Bennacer a fine stagione. I rossoneri, come l’Inter con Esposito, hanno una chance importante da giocarsi nella possibile trattativa con il Bologna per Ferguson ovvero ridiscutere le condizioni per l’eventuale riscatto di Pobega, qualora gli emiliani abbiano intenzione di acquistarlo a titolo definitivo.