Due piccioni con uno scambio: Thuram risolve due problemi all’Inter

L’attaccante francese al centro di molti rumors di calciomercato. Proposti due calciatori a Marotta che farebbero comodo a Inzaghi

La prima stagione di Marcus Thuram è stata molto positiva. Al suo arrivo all’Inter da svincolato dopo l’avventura in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach, l’attaccante francese si è subito preso una maglia da titolare, grazie anche al rifiuto di Lukaku di tornare in nerazzurro.

In coppia con Lautaro Martinez è stato il trascinatore dell’attacco verso il ventesimo scudetto, quello della seconda stella sulla maglia dell’Inter. Peraltro il suo gol nel derby di andata contro il Milan è stato anche votato come il più bello della Serie A 2023-24.

Ma in questa stagione Thuram sta facendo ancora meglio: sono già undici i gol in campionato (cui vanno aggiunti sei assist vincenti) più uno in Champions League. Non sorprende, quindi, che il nome del 27enne bomber transalpino nativo di Parma sia finito sul taccuino dei top club di mezza Europa per la prossima estate.

Dal canto suo l’Inter, forte di una clausola di rescissione fissata ad 85 milioni di euro, non ha alcuna intenzione di fare sconti ed eventualmente è pronta a mettere a bilancio una plusvalenza da record per il club di Viale delle Liberazione.

Calciomercato Inter, assalto a Thuram: il Barcellona può sacrificare Araujo

Tra i club maggiormente interessati a Marcus Thuram, come è noto da tempo, c’è il Paris Saint-Germain. I campioni di Francia vorrebbero rifare l’attacco la prossima stagione e sono fortemente interessati a riportare in patria il bomber dell’Inter.

Ma la concorrenza, specie in Premier League, non manca. Dal Liverpool all’Arsenal passando per il Tottenham, tanti sono i club inglesi interessati ad acquistare il numero 9 nerazzurro in estate. La novità arriva però dalla Spagna: secondo il quotidiano catalano ‘Mundo Deportivo’, infatti, sia il Real Madrid che soprattutto il Barcellona hanno intenzione di portare Thuram nella Liga.

I blaugrana, tuttavia, versano in una difficile situazione finanziaria e di certo non possono permettersi nemmeno di avvicinare la cifra chiesta dall’Inter. Ecco perché avrebbero in mente di proporre uno scambio con due calciatori che farebbero molto comodo a Simone Inzaghi.

Stiamo parlando da un lato di Ansu Fati, finito ai margini con Flick, che rappresenterebbe quell’attaccante abile nel dribbling che manca ai meneghini. Dall’altro di Ronald Araujo, uno dei difensori centrali più forti al mondo, che sta recuperando da un grave infortunio subito in Coppa America in estate. Il Barça ha deciso di puntare sulla coppia formata da Cubarsì e Martinez, senza dimenticare che a luglio potrebbe arrivare Tah a costo zero. Con lui l’Inter avrebbe un giovane e degno erede degli ultratrentenni De Vrij e Acerbi.