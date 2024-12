Inter, assalto a Dimarco: offerta (quasi) impossibile da rifiutare

Il club nerazzurro fa i conti col pressing asfissiante che mezza Europa sta portando sul calciatore azzurro: corteggiamento ‘pericoloso’

Qualcuno sostiene che Dimarco sia il simbolo del grande lavoro fatto da Simone Inzaghi. Altri dicono invece che colui che ormai, a detta di tutti, è uno dei laterali sinistri più forti del mondo è la dimostrazione più evidente di come serva aspettarli, i gioielli di famiglia, per poi raccoglierne i frutti dopo qualche anno.

Magari dopo esser andati via in prestito, in 5 squadre diverse, per poi tornare e diventare un pilastro insostituibile di un club che punta agli obiettivi più prestigiosi. Altri ancora, per finire, si limitano a constatare come il duro lavoro, la resilienza, la grande professionalità, paghino sempre, prima o poi. Soprattutto quando si ha un piede fatato come il suo.

Insomma, Federico Dimarco è uno dei campioni della rosa nerazzurra. Uno di quelli che quando manca, si sente. Uno in costante crescita, capace di colpi balistici incredibili e di un’inesauribile spinta sulla corsia di competenza. Migliorato di anno in anno, il prodotto delle Giovanili dell’Inter ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa.

Impossibile non restare affascinati di fronte al rendimento del giocatore, tra l’altro tifoso interista doc e idolo della tifoseria nerazzurra. Gol, assist, giocate sopraffine, leadership: Dimarco ha tutto quello che serve per esser degno di vestire la maglia di un grande club. Nel Vecchio Continente se ne sono accorti proprio tutti.

Dimarco, irrompe il PSG: offerta shock

Le ultime apparizioni dell’Inter in campionato e in Champions non hanno fatto altro che confermare lo status di superstar dell’Ex Parma e Verona. Da Parigi, dove il patron del PSG Nasser Al-Khelaifi continua a coltivare il sogno di una squadra in grado finalmente di vincere la Champions League, sta per arrivare un’offerta difficile, forse impossibile, da rifiutare.

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, l’imprenditore qatariota sarebbe disposto a versare 60 milioni di euro sull’unghia al club meneghino pur di accaparrarsi il mancino.

Tutti pazzi per il nazionale azzurro: Marotta al bivio

Pur essendo fondamentale nell’economia del gioco nerazzurro – per Simone Inzaghi il calciatore è uno dei titolarissimi scudieri in campo – Dimarco non è stato ancora insignito del titolo di ‘intoccabile’ che finora possono vantare solo Capitan Lautaro e Nicolò Barella.

La società ha già blindato il giocatore con un contratto fino al 30 giugno del 2027, ma le sirene iniziano ad essere assordanti. Perché provenienti non solo dalla Capitale francese. È infatti noto l’interesse di parecchi club di Premier, nonché delle big spagnole, sul profilo cresciuto ad Appiano Gentile. 60 milioni sarebbero davvero difficili da rifiutare.