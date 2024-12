20 milioni sul piatto e addio a gennaio: l’Inter vacilla

Attenzione alla possibile offerta già a Gennaio. C’è una pretendente illustre per uno dei calciatori dell’Inter

Altre due partite con Cagliari e Como e il 2024 dell’Inter sarà storia. Il nuovo anno comincerà subito con un match decisivo per i nerazzurri che contenderanno all’Atalanta la qualificazione alla finale di Supercoppa Italiana, prevista il prossimo 6 gennaio a Riyad contro la vincente di Milan-Juventus.

Impegni ravvicinati per l’Inter che proseguiranno subito dopo la Supercoppa, considerato che, proprio a gennaio, si disputeranno gli ultimi due match del girone unico di Champions League (contro Sparta Praga e Monaco) nei quai l’Inter si giocherà la permanenza tra le prime otto classificate, necessaria per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Con tante partite da disputare, Inzaghi avrà bisogno di tutto l’organico a disposizione. Nelle dichiarazioni seguite alla vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese, l’allenatore nerazzurro ha ribadito di avere a disposizione “25 titolari”, motivo per cui l’Inter non dovrebbe muoversi sul mercato a gennaio, a meno di eventuali defezioni improvvise alle quali bisogna porre subito rimedio.

Inter, possibile offerta dalla Premier League

L’esigenza di un inevitabile turnover potrebbe prolungare l’esperienza in nerazzurro di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza e sicuri dell’addio a fine stagione. Attenzione, per quanto riguarda le possibili uscite, a eventuali offerte che potrebbe arrivare alla riapertura del mercato.

Il Nottingham Forest, ad esempio, non ha mai smesso di seguire Carlos Augusto. Già ai tempi del Monza, prima dell’approdo del brasiliano in nerazzurro nell’estate 2023, il club inglese aveva provato ad acquistare l’esterno nerazzurro con una proposta di 8 milioni di sterline, rivelatasi inefficace.

Da allora, la valutazione di Carlos Augusto è raddoppiata e non è escluso che il Nottingham Forest possa tornare nuovamente sul giocatore con un’offerta superiore a quella presentata in precedenza al Monza. Venti milioni potrebbero essere la proposta giusta quantomeno per far vacillare l’Inter quantomeno a considerare possibile la cessione di un calciatore che si sta rivelando fondamentale nelle rotazioni di Inzaghi.

Il Nottingham sta disputando una stagione da protagonista in Premier League. Tornato nel massimo campionato inglese, dopo un lungo peregrinare nelle serie minori, il Forest staziona stabilmente in zona Champions e, al momento, contende la terza-quarta posizione a Arsenal, Manchester City e Aston Villa.

Le ambizioni del Nottingham di tornare in Champions dopo oltre quaranta anni potrebbero passare anche da una campagna acquisti in grado di potenziare ulteriormente l’organico a disposizione di Nuno Espirito Santo. Oltre a Carlos Augusto non è esclusa una nuova offerta anche per Santiago Jimenez, attaccante messicano del Feyenoord che il Forest ha trattato a lungo, invano, anche la scorsa estate.