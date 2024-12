Cifra altissima per Asllani, l’Inter è pronta ad accettare

Kristjan Asllani non è ancora una certezza assoluta per l’Inter: occhio a una cifra altissima che potrebbe arrivare nelle casse dei nerazzurri

Non è facile per l’Inter strutturare il presente e il futuro pensando a dei cambiamenti importanti che potrebbero avvenire nel gruppo nerazzurro. Marotta ha sottolineato in più occasioni come la volontà per gennaio sia cambiare il meno possibile, ma a giugno diverse novità saranno inevitabili.

Tra i calciatori in bilico c’è anche Kristjan Asllani. L’ex Empoli è l’uomo designato per sostituire Hakan Calhanoglu ed è un uomo importante nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Il regista è bravo nel mantenere il possesso del pallone, ma non è ancora esploso del tutto in nerazzurro.

Anche nel match contro l’Udinese, l’allenatore l’ha rimproverato in diverse occasioni per aver rallentato un po’ troppo la manovra, segno che ancora il suo rendimento non convince del tutto, soprattutto nel lungo periodo. Servirà ancora del tempo per affidargli del tutto le chiavi del centrocampo, sempre che intanto non arrivi un’offerta importante che faccia vacillare i nerazzurri. Proprio in tal senso, ci sono delle novità decisive per il suo futuro.

Tante offerte per Asllani: l’offerta che chiede l’Inter per cederlo

Nonostante non abbia ancora raggiunto la continuità auspicata, diversi club si stanno interessando all’ex Empoli e hanno offerto anche 25 milioni all’Inter per acquistarlo. Si parla, ad esempio, della Fiorentina, che anche la scorsa estate ha provato a portare il regista in Toscana, senza successo.

Anche a gennaio le cose non dovrebbero cambiare. Per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, Marotta e Ausilio sarebbero costretti a pensarci, e anche il ragazzo, che comunque è felice all’Inter nonostante non sia un titolare fisso e sta continuando il suo percorso di crescita in un gruppo che lo sta aiutando costantemente.

Tutte le parti in causa dovranno essere accontentate per concludere il trasferimento, ma per il momento non siamo ancora a quel punto, anzi. Tutti dalle parti di Appiano Gentile credono nel calciatore e continueranno a lavorare per portarlo ai massimi livelli. Per il momento, quindi, bisogna restare concentrati sul campo e Asllani dovrà sempre farsi trovare pronto per dimostrare il suo valore. A giugno poi si ragionerà sul suo destino, che potrebbe essere lontano da Milano, ma solo alle condizioni dell’Inter.