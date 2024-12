De Bruyne già venduto all’Inter: si chiude con l’algoritmo

Kevin De Bruyne è uno dei centrocampisti più impattanti dell’ultimo decennio: l’affare con l’Inter può chiudersi grazie a un algoritmo

Uno dei casi più spinosi sul calciomercato internazionale è sicuramente quello relativo Kevin De Bruyne. Stiamo parlando di uno dei centrocampisti più importanti degli ultimi anni, un calciatore capace di dare il cambio di passo a qualsiasi partita e di prendere in mano il centrocampo del Manchester City e portandolo al successo.

Oggi ha 33 anni e il livello delle sue prestazioni non sembra più quello di un tempo, anche a causa di diversi infortuni che hanno inciso sul suo percorso. In questa stagione complicata per Pep Guardiola – soprattutto dopo l’infortunio subito da Rodri -, i Citizens non riescono più a ritrovare se stessi. Il Liverpool è sempre più lontano in classifica e rischiano anche di finire fuori dalla Champions League se non dovessero aggiustare il tiro.

In ogni caso, diversi cambiamenti dovrebbero avvenire da giugno in poi e il contratto in scadenza a giugno 2025 del belga non dovrebbe essere rinnovato. Si aprono dunque diverse possibilità per il futuro del trequartista, che potrebbe portarlo anche lontano dall’Europa. Un algoritmo, però, è convinto che l’Inter sarebbe la possibilità giusta.

L’intreccio tra l’Inter e De Bruyne grazie a un algoritmo: la possibilità ideale

SciSports, un Career Advice Tool, è uno strumento molto utile nel calcio moderno che opera attraverso calcoli e algoritmi. Gli incroci statistici e matematici permettono di arrivare a una vera e propria classifica dei club più adatti a un determinato calciatore, tenendo conto di età, caratteristiche di gioco e qualità complessive che potrebbe portare.

Per quanto riguarda De Bruyne, il coefficiente assegnato all’Inter è di 78, il più alto al pari del PSG. Segue l’Atletico Madrid con 76. Insomma, secondo i calcoli, i nerazzurri sarebbero la migliore chance possibile per il campione belga, ma sarà davvero così? La linea verde imposta da Oaktree non prevede una spesa così importante per un solo calciatore in età non più così giovane, per cui è difficile che diventi un reale obiettivo dell’Inter.

Le reali possibilità per De Bruyne lo dovrebbero portare lontano dall’Europa. In prima fila, c’è il San Diego Fc, ma soprattutto l’Inter Miami, in cui si ritroverebbe a giocare con fenomeni come Messi, Suarez e Jordi Alba. Sicuramente sarebbe un’opportunità affascinante per il calciatore, mentre i nerazzurri restano sullo sfondo, ma senza pianificare un affondo.