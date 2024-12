Hermoso all’Inter a gennaio: i costi e la verità sull’affare | INTERLIVE

Mario Hermoso è un nome che da mesi viene accostato all’Inter. Il tormentone torna per gennaio: i costi e la verità sul possibile trasferimento

Da Oaktree ad Appiano Gentile passando per le teste di Marotta e Inzaghi, il nome di Mario Hermoso ha iniziato a circolare parecchio dalle parti della Milano nerazzurra. L’Inter poteva prenderlo la scorsa estate a parametro zero, ma con il pagamento di un lauto ingaggio e commissioni agli agenti, ma alla fine i nerazzurri hanno scelto di dirottare le loro attenzioni su un profilo di prospettiva e non hanno affondato il colpo.

Dopo un lungo tira e molla, ne ha approfittato la Roma che ha deciso di portarlo nella Capitale a calciomercato chiuso. L’operazione non è stata idilliaca né il ragazzo, né per la big italiana. Dopo un buon passato all’Atletico Madrid, Hermoso non è riuscito a garantire lo stesso livello di prestazioni. Ha fatto molta difficoltà a conquistare un posto da titolare e ora a fare bene quando chiamato il causa.

Il divorzio con la Roma ormai è praticamente certo, e molte radio romane, oltre a influencer e insider, hanno accostato il suo nome ancora una volta all’Inter.

La verità sul possibile arrivo di Hermoso all’Inter

Hermoso è un cavallo di ritorno per i nerazzurri, visti i trascorsi della scorsa estate. In realtà, il calciatore piace parecchio a Inzaghi, che lo vedrebbe bene come braccetto della sua difesa a tre. Ma non giocherebbe comunque da centrale puro, lì dove potrebbe arrivare un sostituto per Acerbi, piuttosto da braccetto sinistro, dove il titolare è Bastoni e la società ha comunque intenzione di puntare su Palacios alla lunga.

Secondo quanto risulta a ‘InterLive.it‘, l’opzione è reale e la Roma accetterebbe di buon grado il trasferimento, anche se pretende il pagamento del cartellino del difensore. È molto difficile comunque che la pista si riscaldi, dato che Oaktree ha scelto la sua linea mesi fa e non prevede l’acquisto di questo profilo a certe cifre di ingaggio.

Di fatto, basterebbe corrispondere alla Roma il costo delle commissioni pagate, ma non sarebbe semplice accontentare le richieste economiche dell’ex Atletico. È molto più probabile che l’Inter riesca a portare a termine un’operazione stile Buchanan per un profilo più giovane, magari dall’estero, anche se resta sempre viva l’opzione Bijol. In ogni caso, l’Inter resta un’ipotesi lontano per Hermoso, a dispetto delle voci.