Il nuovo difensore dell’Inter arriva dalla Serie A: non è Bijol, ma un nome già scartato dalle altre big

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore per il calciomercato di gennaio: il profilo giusto può arrivare dalla Serie A, ma non si tratta di Bijol

Beppe Marotta ha chiarito anzitempo che il calciomercato dell’Inter, un po’ come quello estivo, non sarà affatto ricco, visto che non ci sono grandi margini di spesa e c’è tanta fiducia nel gruppo che sta portando avanti questa stagione, e con risultati piuttosto convincenti fino a questo momento.

Le cose, però, non sono quasi mai statiche nel calcio, anzi è necessario valutare la situazione in continuo aggiornamento e le società si impegnano a restare al passo, soprattutto rispetto alle esigenze del gruppo che hanno costruito. Ciò non vuol dire che la dirigenza non sia attiva per tentare di identificare i migliori giovani in circolazione e soprattutto portare a termine le operazioni che servono per migliorare il gruppo.

Il ruolo cruciale su cui si potrebbe intervenire è quello del difensore centrale nella difesa a tre. Francesco Acerbi è al secondo infortunio muscolare subito in questa stagione e ha già saltato un buon numero di partite, di cui alcune veramente importanti per il percorso dell’Inter. Da solo, Stefan de Vrij non può farcela a tenere il passo con tutti questi impegni, per cui la società sta cercando occasioni per rinforzare la rosa al giusto prezzo.

Occasione dalla Serie A per la difesa dell’Inter: non solo Bijol

Si parla ormai da mesi del possibile approdo di Jaka Bijol ad Appiano Gentile. La valutazione del calciatore dell’Udinese, che non vorrebbe privarsene a gennaio, resta comunque piuttosto alta ed è arrivata a toccare i 30 milioni di euro. Troppi per l’Inter, che vorrebbe contenere la spesa anche per i giovani a gennaio.

Per questo, una nuova occasione potrebbe fare proprio al caso dei nerazzurri. Stiamo parlando di Martin Erlic: il croato ha lasciato il Sassuolo dopo la retrocessione e si è trasferito al Bologna, ma non è riuscito a ritagliarsi lo spazio auspicato fino a questo momento.

Non è un titolare e ha giocato veramente poco in Serie A, per cui l’aria è quella dell’addio già a gennaio, con una valutazione da 5 milioni di euro. Non è un profilo che scalda tanto l’Inter ed è stato rifiutato anche da altre big, ma occhio alla Fiorentina che potrebbe anticipare anche i nerazzurri.