Un mese e mezzo Lautaro: i dettagli prima di Inter-Como

Digiuno prolungato del centravanti e capitano nerazzurro in campionato, contro la neopromossa per confermare una curiosa statistica a suo favore. Ecco cosa traspare sulla sua presenza

Fino a qualche mese fa Lautaro Martinez aveva abituato sostenitori ed appassionati ad una sfilza di spettacoli senza precedenti. Tanto grandi e brillanti da averlo trascinato sul gradino più alto della speciale classifica marcatori dell’intero campionato di Serie A.

Poi, però, il ridotto periodo di pausa intercorso a ridosso dell’avvio della nuova stagione non ha giocato a suo favore. Costringendolo a disputare le nuove partite al netto di una condizione differente. Nulla di preoccupante per Simone Inzaghi, sempre fiducioso nella mentalità vincente del proprio centravanti.

Dopo alcune partite a secco di gol, Lautaro ha iniziato ad imporre il proprio gioco mostrando oltretutto una rinnovata maturità nell’interpretazione del proprio ruolo all’interno del reparto, perfettamente condiviso con Marcus Thuram. In tredici partite disputate in campionato, sono cinque i gol e tre gli assist da segnalare. L’ultimo, tuttavia, risalente allo scorso 3 novembre in occasione di Inter-Venezia.

Fatti due conti veloci, il capitano nerazzurro non segna da più di un mese ed è dunque chiamato al riscatto questa sera ai danni del Como nel posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Non soltanto per sbloccare il digiuno e far ricredere ancora una volta quanti non sono convinti del suo operato finora, ma anche per confermare una curiosa statistica di cui è felice portatore.

Lautaro titolare contro il Como, a caccia dell’ennesimo record

Nelle ultime ventiquattro partite giocate contro le matricole del campionato di Serie A, Lautaro ha vestito il ruolo di vero mattatore: sono infatti venti le reti complessive e cinque gli assist messi a referto.

Numeri circensi per ‘El Toro’ di Bahia Blanca, destinati a non fermarsi qui. Con questo spirito verace dovrebbe essere impiegato dal primo minuto senza più riserve alcune, andando infine ad annullare qualsiasi dubbio legato alla sua partecipazione da titolare dopo il dolore accusato al termine dell’ultima partita giocata contro l’Udinese in Coppa Italia.

Sulla base delle ultime valutazioni fatte dallo staff nerazzurro, infatti, il centravanti argentino dovrebbe figurare nel solito tandem d’attacco condiviso con Thuram. Le uniche grosse novità per la formazione titolare sono date dal duplice forfait di Stefan de Vrij e Matteo Darmian, al posto dei quali verranno impiegati Alessandro Bastoni, Yann Bisseck e Carlos Augusto a completamento di un trittico difensivo totalmente inedito.