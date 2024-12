Colpo a effetto di Giuntoli: anticipo secco sull’Inter

La Juventus ha messo nel mirino un altro attaccante per riformare il reparto dalla prossima stagione, piace anche ai nerazzurri di Inzaghi

Il convincente avvio di stagione sotto la guida di Thiago Motta, promotore di una grandissima annata in crescita tra le file del Bologna lo scorso anno, aveva fatto trasparire la voglia da parte della Juventus di tornare ai fasti di un tempo.

Ciononostante, alcune situazioni interne legate anche alla precaria disponibilità dell’intero organico hanno costretto la formazione bianconera a cedere il passo alle altre pretendenti, fra cui Atalanta, Napoli e Inter, ai piani alti della classifica di Serie A.

Finora sono stati infatti troppi i pareggi maturati e sebbene il rendimento difensivo resti ottimale, l’allenatore gradirebbe macinare un numero crescente di vittorie per spronare i suoi a fare ancora meglio dalla prossima stagione. A tal proposito, la società starebbe già valutando alcune mosse sul mercato da attuare nell’arco temporale della prossima estate per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.

Oltre al già noto Joshua Zirkzee, allenato da Thiago Motta per diverse stagioni al Bologna e dunque profilo ben conosciuto al resto del suo staff, filtrano speranze anche per Giacomo Raspadori del Napoli e Randal Kolo Muani, direttamente dal PSG. Nelle ultime settimane, tuttavia, avrebbe preso piede un’ulteriore strada che Cristiano Giuntoli potrebbe percorrere per far contento il proprio allenatore: quella del giovane talento argentino Santiago Castro.

La Juve fa sul serio per Castro, piace all’Inter ma costa troppo

L’ex calciatore del Velez ha fatto quest’anno il suo esordio in Serie A tra le file del Bologna raccogliendo moltissimi consensi anche a livello internazionale, per le qualità viste in campo ed il giusto atteggiamento offensivo.

Non è dunque un caso che piaccia alla Juventus come idea futura, ma non sorprende neppure che il nome del centravanti sia finito da diverso tempo nella lista dell’Inter di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

I bianconeri dovranno dunque fare del proprio meglio per anticipare la rivale sul mercato la prossima estate, cercando di convincere il Bologna a mezzo di un’affare al rialzo che potrebbe tranquillamente oltrepassare quota 30 milioni di euro.

A queste condizioni è poi verosimile che la controparte nerazzurra non insista oltre, al fine di rientrare nel budget di spesa prefissato da Oaktree dal momento del proprio insediamento ai vertici societari. Piuttosto i due uomini chiave del mercato nerazzurro continueranno a porre la propria attenzione su profili a basso costo, destinati a sostituire sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa.