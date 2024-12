Blitz del Manchester United: 45 milioni e addio Inter

L’irresolutezza di Marotta costa casa: l’obiettivo accostato nelle scorse settimane all’Inter sembra oggi più vicino che mai al Manchester United

Già un anno fa, varie fonti hanno accostavano un promettente e giovanissimo centrocampista argentino all’Inter. Secondo alcune voci, Baccin, inviato in missione scouting in Sud America, ne sarebbe stato stregato. Ma il crescente hype ha bloccato la dirigenza dell’Inter e allertato il club proprietario del cartellino del talento.

Il trequartista, un classe 2007, ha lo scorso anno rinnovato con il suo club ed è stato praticamente blindato con una clausola rescissoria pari a 45 milioni di dollari (circa 41 milioni di euro). Secondo i report di Baccin, uno sforzo sul mercato potrebbe a ogni modo essere giustificato: per caratteristiche tecniche e potenziale, il diciassettenne potrebbe rivelarsi un colpo importante.

Il talento che piace all’Inter e che è già finito nel mirino di Milan, Napoli, Real Madrid e vari club di Premier è Franco Mastantuono. Gioca nel River Plate, dove si sta mettendo in mostra con un dribbling bruciante, meravigliosi colpi con il sinistro e un fisico che lo fa assomigliare più a una punta centrale che a un numero 10.

Sembra che la clausola possa essere pagata anche in due tranches… Ma per l’Inter il prezzo appare oggi troppo alto. Altri club possono affrontare spese così impegnative per dei campioncini. E tra questi, oltre al già citato Real, potrebbe esserci anche lo United.

Il Manchester United vuole il gioiello argentino Mastantuono: pronti 45 milioni

Secondo il Mundo Deportivo il Manchester United di Ruben Amorim sarebbe pronto a rompere gli indugi e a corrispondere al River la clausola rescissoria per acquistare Mastantuono. I Red Devis, secondo il quotidiano spagnolo, potrebbero cercare di anticipare la concorrenza versando i 45 milioni di dollari richiesti dal River Plate.

A inizio dicembre, dall’Argentina avevano invece chiamato in causa il Liverpool, rivelando che i Reds potessero essere non solo disposti a esercitare la clausola rescissoria di 45 milioni di dollari di Franco Mastantuono ma anche a cederlo in prestito al River fino ad agosto 2025.

Il River si aspetta insomma che l’acquirente si comporti come il City con Claudio Echeverri, un giovane talento acquistato a gennaio scorso e poi lasciato in prestito ai Millionarios sino al 31 dicembre 2024. Tra pochi giorni, infatti, el Diablito lascerà l’Argentina per volare in Premier. Lì lo aspetta Guardiola, che spera di poter ridare smalto a una squadra in profonda crisi.

Chi vincerà la guerra per il nuovo talento argentino

Proprio in virtù dei recenti guai con la giustizia sportiva, sembra che il City non si iscriverà alla lotta in corso per mettere le mani su Mastantuono. Il nuovo talento dei Millionarios sembra più vicino che mai ai rivali dello United, anche se una proposta ufficiale non è ancora arrivata.

L’anno scorso, invece, il ragazzino era stato studiato dagli osservatori del Chelsea, del PSG e infine del Real Madrid, che poi aveva chiesto informazioni al club argentino. Intanto la giovane promessa del calcio sudamericano avrà modo di mettersi ancora in mostra (molto probabilmente anche insieme a Echeverri) al Campionato Sudamericano Under 20, in programma dal 23 gennaio al 16 febbraio in Venezuela.

Quando le cifre sono così alte e la concorrenza è così folta, l’Inter non può far altro che alzare le mani. Con 45 milioni di dollari, il club nerazzurro ci porta avanti un’intera sessione di calciomercato estivo.