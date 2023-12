Non solo Echeverri: il City soffia un altro obiettivo a Marotta

L’Inter ha seguito per settimane Echeverri, ma il City non ha esitato un secondo e non si è lasciato sfuggire il campioncino argentino

Il giovane e talentuoso Echeverri lascerà il River: nei giorni scorsi il diciassettenne ha già annunciato che non avrebbe rinnovato il proprio contratto con il club in cui è esploso. Notizie del genere hanno ovviamente avuto grande rilevanza per i piani di mercato di molti top club europei. Se non vogliono rimetterci, i Millonarios dovranno cedere al più presto la giovane stella. Le dichiarazioni rilasciate da Claudio Echeverri hanno, com’era prevedibile, fatto lievitare l’interesse nei suoi confronti da parte di tanti club europei, tra i quali c’è anche l’Inter.

L’eccitazione è durata poco. Ausilio e Marotta, pur sapendo che il Diablito non avrebbe rinnovato il suo contratto col River, hanno capito presto di non poter intervenire. L’indiscrezione di mercato, nata da una dichiarazione fatta dallo stesso Echeverri (il giovane argentino ha infatti confessato a TNT Sports che la sua avventura col River è agli sgoccioli: “Non rinnoverò il mio contratto col River“), non potrà trasformarsi in un’occasione per i nerazzurri.

Il giovane fantasista argentino, insoddisfatto rispetto allo scarso minutaggio ottenuto con la maglia del River, è finito subito nel mirino del City. Forse il classe 2006 che compirà diciotto anni il 2 gennaio sognava altro. Puntava magari a trasferirsi in un club di fascia media, in Europa, in cui trovare un minutaggio più ampio. Ed era già difficile che squadre come Inter o Juve potessero dargli quest’occasione..

Ciononostante si puntava al fatto che il fascino dell’Europa avrebbe potuto comunque spingere El Diablito a sposare un simile progetto. Pareva infatti che il ragazzo sognasse il Barça. E che anche il Barcellona fosse interessato alle prestazioni del ragazzo. Anche se i catalani avrebbero preferito aspettare la scadenza del 2024.

Echeverri: il City irrompe e lascia l’Inter a bocca asciutta

Poi c’era anche l’Inter, che da mesi pensava seriamente al giovane. Il problema è sempre stato il prezzo. Il club nerazzurro non può permettersi un esborso troppo alto (il River lo cede a 25 milioni, il valore della clausola). La squadra favorita è diventata subito appunto il Manchester City, nelle vesti di club pronto a sbaragliare la concorrenza.

Il club inglese è sembrato da subito pronto a muoversi già a gennaio per bloccare il campioncino. E i Citizen non hanno mai temuto le altre pretendenti (Inter, Juve e Milan, in Italia; Real, Barcellona e Siviglia in Spagna), sapendo di poter accontentare il River con un’offerta congrua e cash.

L’unico altro club che avrebbe potuto solleticare l’interesse del giovane argentino era il Chelsea, anche se Pochettino ha sempre avuto altre richieste per il mercato di gennaio (Echeverri sarebbe stato un colpo marginale).

Guardiola ha voluto comunque tagliare la testa al toro, chiedendo al suo club di pagare la clausola da 25 milioni. Insomma, per l’Inter Echeverri è diventato quasi subito un obiettivo troppo complicato. Per via della bulimia del City, club che potrebbe rompere le scatole ai nerazzurri anche in un altro affare… Pare infatti che la dirigenza del club inglese, nelle settimane scorse, abbia provato a interloquire pure con i rappresentanti di Tajon Buchanan.

Guardiola ora vuole anche Buchanan

Dopo l’intervento chirurgico al tendine d’Achille sinistro, Juan Cuadrado starà fermo almeno tre mesi. Per questo i nerazzurri, come sappiamo, puntano forte su Tajon Buchanan del Club Brugge come sostituto.

Il canadese ha un contratto con i belgi con scadenza fissata a giugno 2025. In 20 partite di questa stagione, ha segnato 3 goal e firmato 4 assist. In entrambe le ultime partite di Conference League e nazionali del Club Brugge, ha iniziato in panchina.

L’Inter vorrebbe prenderlo con un prestito con obbligo di riscatto già nel mercato di gennaio. Il prezzo di Buchanan potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni. Alcune indiscrezioni parlano di un’offerta sotto forma di prestito con riscatto a circa 9 milioni.

Dato che il budget di mercato dell’Inter è assai limitato, per Marotta il prestito con obbligo è l’unica opzione. Ma il Manchester City è tra le squadre che potrebbero accontentare il Club Brugge pagando subito il prezzo richiesto.

Anche se ora gioca come terzino, Buchanan, proprio come Ivan Perisic, ha iniziato la sua carriera come ala d’attacco. E a Pep Guardiola piace proprio questo suo stile di gioco molto adattabile. Il City ha bisogno di un sostituto a lungo termine per Kyle Walker, che ha trentatré anni.