Niente Inter, firma con il Milan: decisivo Ibrahimovic

Proposto anche all’Inter per rinforzare il reparto difensivo in affanno, il centrale potrebbe scegliere il Milan come nuova opzione per il prosieguo della sua carriera

Gli ultimi risvolti relativi alle condizioni fisiche precarie di Stefan de Vrij e Matteo Darmian complicano una situazione difensiva già piuttosto precaria finora.

Il reparto a disposizione di Simone Inzaghi è infatti dimezzato nei numeri, costringendo il tecnico ad adottare misure drastiche nel corso delle partite ufficiali di campionato. Alessandro Bastoni e Yann Bisseck risultano essere gli unici due centrali di ruolo risparmiati finora dagli infortuni, mentre Tomas Palacios macina minuti nel rispetto dei propri tempi di adattamento e delle indicazioni dello staff nerazzurro.

Ciononostante, la dirigenza non avrebbe ancora fatto trasparire indizi circa le concrete possibilità di mettere mano al mercato per rinforzare il reparto. E donare dunque ad Inzaghi forze fresche sin da gennaio, senza attendere necessariamente il termine della stagione.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio continuano ad osservare le situazioni più calde ma cercheranno di tenersi quanto più alla larga da ogni trattativa a meno che l’emergenza diventi realmente insostenibile. Molte speranze, infatti, sorgono in prossimità della breve sosta natalizia che potrebbe concedere ai calciatori un attimo di respiro dagli impegni finora sostenuti.

Intanto, la sessione è pur sempre alle porte e alcune entourage starebbero compiendo passi importanti per definire il futuro dei propri assistiti. Compreso il futuro di Victor Lindelof, accostato all’Inter tempo addietro e tornato nuovamente in auge perché ritenuto sacrificabile dal nuovo tecnico del Manchester United, Ruben Amorim.

Lindelof vecchio pallino nerazzurro, ma l’ex Zlatan lo spinge al Milan

Lo svedese non sarebbe un’idea da scartare a prescindere ma potrebbe non fare al caso dei nerazzurri, visto non soltanto l’elemento anagrafico ma soprattutto quello legato alla propria altalenante condizione fisica. In altri termini, si preferirebbe evitare un Acerbi due punto zero.

Al contrario, Lindelof potrebbe strappare qualche consenso lungo l’altro fronte meneghino del Milan. A spingerlo verso i colori rossoneri potrebbe essere il connazionale ed ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic, la cui influenza è indiscutibile in queste circostanze.

L’esperienza dello svedese aiuterebbe Paulo Fonseca a rattoppare il proprio reparto finora in difficoltà in campionato, ma non è detto che il Milan sia disposto a coprire le richieste economiche dello United se queste dovessero pervenire intorno ai 6/7 milioni di euro. Meglio attendere la scadenza di contratto e procedere ad un accordo a parametro zero, investendo soltanto sull’ingaggio del calciatore ed eventuali commissioni.