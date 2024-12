Salta l’uomo e sforna assist: l’Inter punta il nuovo craque del Boca

C’è anche l’Inter sul nuovo craque del Boca Juniors, un profilo che ben si adatta al nuovo corso che OakTree vuole imprimere sul mercato

Tra una settimana sarà di nuovo calciomercato con l’inizio della sessione invernale che si concluderà esattamente un mese dopo ovvero il prossimo 2 febbraio.

Tra i top club di Serie A, l’Inter potrebbe essere l’unica a non rinforzarsi. L’organico a disposizione di Inzaghi è completo in tutti i reparti, attacco compreso con Correa e Arnautovic che dovrebbero rimanere fino a fine stagione nonostante il contratto in scadenza. Permanenza quasi certa anche per Palacios per il quale si era ipotizzato un prestito fino a fine stagione.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Marotta ha chiarito ulteriormente quale sarà la strategia dell’Inter sul mercato. Il presidente nerazzurro ha ribadito come OakTree voglia garantire la massima competitività dell’Inter attraverso investimenti su calciatori giovani e in un’ottica di sostenibilità sul lungo periodo. Non più solo, dunque, calciatori a parametro zero strappati alla concorrenza con ingaggi maggiori bensì acquisti mirati su innesti di qualità che possono diventare un patrimonio per il club.

L’Inter sul nuovo talento del Boca Juniors, ecco chi è

L’Inter sta già seguendo sul mercato alcuni giovani di grande interesse, su tutti Jonathan David, attaccante canadese del Lille che si libera a parametro zero a fine stagione. In Serie A, i nerazzurri da tempo sono sulle tracce di Jaka Bijol e Sam Beukema, difensori dell’Udinese e del Bologna. Per il 2026, invece, è certo il rientro alla base di Francesco Pio Esposito, attaccante in prestito allo Spezia, autore di 9 gol con i bianconeri nel girone di andata di Serie B.

Sul mercato estero, Calciomercato.it conferma come l’Inter sia tra i club interessati a Brian Aguirre, esterno d’attacco del Boca Juniors e della nazionale Under 20 dell’Argentina, acquistato l’estate scorsa dal Newell’s Old Boys per 5 milioni di euro.

Classe 2003, Aguirre è un esterno d’attacco abile nel dribbling, dotato di buona tecnica e senso del gol. Ventuno le presenze totali nella sua prima stagione con il Boca con tre reti e due assist, uno score significativo in un’annata difficile per gli Xenezies, solo sesti in campionato. Il club argentino lo valuta già quasi 15-20 milioni, un prezzo elevato per un calciatore giovane e forse non ancora pronto per misurarsi con un top club europeo.

L’Inter lo segue e monitorerà la crescita di Aguirre in vista di un possibile investimento in futuro. Attenzione al fattore Zanetti. La presenza dell’ex capitano nerazzurro in dirigenza ha da sempre un forte appeal nei confronti dei calciatori argentini trattati dall’Inter in concorrenza con altri club. Verosimilmente, Aguirre sarà uno di questi in un futuro non troppo lontano.