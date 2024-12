All’Inter come in Nazionale: il colpo costoso che ha in mente Marotta

Il presidente nerazzurro vuole rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e pensa di ripetere quanto già successo a livello di Nazionale

La vittoria contro il Como che ha chiuso la 17esima giornata di Serie A ha permesso all’Inter di trascorrere un buon Natale. In attesa di capire quando si recupererà la gara contro la Fiorentina, i campioni d’Italia di Simone Inzaghi possono continuare a sognare il bis scudetto.

Nonostante qualche infortunio che ha colpito soprattutto il pacchetto arretrato, che poi è quello con l’età media più alta, il presidente Beppe Marotta ha ribadito che a gennaio non sono previsti colpi in entrata, a meno che non si presentino delle occasioni sul mercato. Che stia bluffando o dicendo la verità, lo scopriremo soltanto al termine della sessione invernale.

Ma intanto, come ogni club lungimirante, l’Inter si sta portando avanti con il lavoro e sta già programmando gli acquisti per la prossima estate. Tra i tanti contratti in scadenza e la volontà di Oaktree di ringiovanire la rosa, si prevedono grandi manovre in Viale della Liberazione a partire da giugno. A tal proposito si registrano dei rumors secondo cui i dirigenti nerazzurri starebbero pensando di riproporre un esperimento che ha già dato buoni frutti a livello di Nazionale. Ma i costi non saranno bassi.

Calciomercato Inter, Kobel erede di Sommer come con la Svizzera

Tra i calciatori che sono in avanti con gli anni e la cui avventura all’Inter è destinata a chiudersi se non la prossima estate, quella successiva, c’è Yann Sommer. Il portiere svizzero classe 1988 potrebbe essere rimpiazzato dal connazionale Gregor Kobel, più giovane di lui di nove anni.

Già da tempo è iniziato il toto portiere in nerazzurro ed i nomi non mancano. Si va dalla possibilità di riportare in Serie A due italiani che stanno facendo bene all’estero come Guglielmo Vicario al Tottenham e Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain, passando per l’attesa di capire se Alex Meret rinnoverà il contratto con il Napoli o si libererà a costo zero, fino alla possibilità di promuovere Josep Martinez affiancandogli un portiere di pari rango come Mads Hermansen del Leicester o riportare a casa Filip Stankovic se non dovesse essere riscattato dal Venezia.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo Ekrem Konur sul suo profilo ‘X’, l’Inter sarebbe in corsa con il Manchester United per l’estremo difensore del Borussia Dortmund. A frenare la trattativa, però, ci sarebbero le alte richieste economiche dei tedeschi. Si parla di una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Decisamente troppi.