Inter senza Barella: 5 partite out come nel 2022/2023

Il centrocampista nerazzurro ha già saltato cinque partite in questa stagione raggiungendo il massimo storico nella sua esperienza sotto la guida Inzaghi, ecco come cambia l’Inter senza di lui

Scavalcata la brevissima sosta Natalizia nell’attesa di chiudere l’anno solare ed accogliere quello che verrà, l’Inter torna nuovamente in campo per affrontare il Cagliari nell’ultima sfida del 2024 in campionato.

Sulla carta non dovrebbe esserci partita perché la formazione di Simone Inzaghi ha ormai riacquisito piena consapevolezza dei propri mezzi e potrà oltretutto riabbracciare un paio di presenze a seguito dei recenti avvenimenti infortunistici rimediati nelle passate settimane.

Dai campetti di allenamento di Appiano Gentile, infatti, filtrano novità positive sul pieno recupero di Stefan de Vrij. Il centrale olandese era stato costretto al forfait contro il Como per smaltire l’affaticamento assieme al compagno Matteo Darmian, quest’ultimo tuttavia ancora fermo per precauzione in vista soprattutto degli importanti impegni d’inizio gennaio per la fase finale di Supercoppa Italiana.

Con il medesimo approccio lungimirante si terranno ancora a riposo Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, gli altri due grandi indisponibili delle ultime settimane nerazzurre. In linea di massima, dunque, la linea difensiva dovrà tornare al completo proprio in occasione della sfida con l’Atalanta a Riyadh.

Salvo grosse sorprese in formazione, il tecnico dovrebbe poi risparmiare Alessandro Bastoni contro il Cagliari per permettergli una fase di riposo prolungato, mentre sia Davide Frattesi che Piotr Zielinski attendono la chiamata per scendere in campo dal primo minuto.

Ciononostante, la scelta dello staff dovrebbe ricadere quasi sicuramente sul solito impianto mediano composto da Hakan Calhanoglu in cabina di regia e le due mezz’ali di sempre, Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella.

A proposito delle condizioni del centrocampista sardo, attesissimo per il suo ritorno all’Unipol Domus del capoluogo isolano, filtrano conferme sulla presenza come già accaduto in occasione del precedente incontro di campionato con il Como.

Sono già cinque per Barella in stagione, l’Inter tampona bene le assenze

Barella dovrebbe dunque arrestare la propria striscia negativa di assenze in questa prima metà di stagione a cinque, andando a pareggiare il numero di altrettante assenze confezionate nell’arco di una intera stagione – quella del 2022/2023 – dell’era Inzaghi.

Curiosamente, i dati non mostrano alcuna inflessione da parte dell’Inter nel corso degli anni nonostante l’assenza del proprio beniamino in mezzo al campo. Già nella stagione 2021/2022, infatti, il club è riuscito a strappare tre vittorie ed un pareggio senza di lui. Così come avvenuto, con una sola assenza in più nel contatore dell’anno successivo. La stagione passata è stata invece quella maggiormente soddisfacente per Barella sotto il profilo delle presenze: ha saltato soltanto una partita in Serie A, causa squalifica.

2024/2025 finora: 5 partite complessive / 4 vittorie e 1 pareggio

2023/2024: 1 partita (saltata per squalifica) / 1 pareggio

2022/2023: 5 partite complessive / 4 vittorie e 1 sconfitta

2021/2022: 4 partite complessive / 3 vittorie e 1 sconfitta

TOTALE ASSENZE DI BARELLA DAL 2021: 15 partite di cui 11 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte