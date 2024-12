Preoccupazione Zielinski: Inter in ansia per il polacco

In casa Inter tiene banco la situazione del centrocampista polacco, messo nel mirino dalla big europea vogliosa di riscatto

Le statistiche non mentono. I numeri dicono che anche stavolta, sebbene non ancora con risultati fragorosi come quelli incassati con piacere dagli arrivi di Calhanoglu, Mkhitaryan, Onana e Marcus Thuram, il colpo a parametro zero ha portato i suoi frutti. Magari non eclatanti soprattutto se ci limitiamo a vedere solamente gli highlights delle partite dell’Inter, ma comunque apprezzabili. E forse anche destinati a crescere, considerando l’abitudine del calciatore a farsi trovare pronto nelle occasioni che contano.

Dopo aver iniziato la stagione da infortunato – sebbene il problema fosse di poco conto – Piotr Zielinski ha iniziato a prendere sempre maggior confidenza col mondo Inter e coi meccanismi ben oliati del centrocampo nerazzurro.

Il settore dove di solito opera l’ex Napoli, già infarcito di big che sgomitano per un posto – Frattesi e Asllani continuano a vestire i panni delle riserve di lusso anche quest’anno – presenta una concorrenza di tutto rispetto. Complice qualche stop di troppo sia del metronomo turco che di Nicolò Barella però, il polacco ha avuto discreto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

I 18 gettoni stagionali già messi in cascina tra campionato, Coppa Italia e Champions dimostrano l’importanza che il 30enne riveste nelle scelte dell’allenatore piacentino. Attenzione però alla possibile novità che potrebbe arrivare dal mercato: una big europea a caccia di riscatto ha messo gli occhi su uno dei leader del Napoli scudettato del 2022/23.

Zielinski, irrompe Amorim: lo United fa sul serio

Già in procinto di rivoluzionare la batteria degli avanti con le partenze di Marcus Rahsford – vicinissimo ormai l’addio dell’ex enfant prodige del calcio inglese – e di Alejandro Garnacho, il Manchester United è intenzionato a metter mani al portafogli non solo per rinnovare il reparto offensivo, ma anche per mettere sostanza ed esperienza in un centrocampo che, purtroppo per i Red Devils, sta risentendo pesantemente della sciagurata cessione di Scott McTominay, passato a fare le fortune del Napoli.

Sempre il club partenopeo, sebbene molto indirettamente, è il filo conduttore del prossimo possibile arrivo all’Old Trafford. Dopo 8 stagioni all’ombra del Vesuvio, Zielinski ha scelto la Beneamata come nuova avventura della sua carriera, ma il pressing proveniente da Oltremanica sul suo profilo inizia a farsi costante. E deciso.

L’allenatore dello United Ruben Amorim – che ha già sostanzialmente dato l’assenso per la partenza di Casemiro – avrebbe puntato il polacco come erede perfetto del brasiliano. L’Inter, che potrebbe essere ingolosita all’idea di una ricca plusvalenza, potrebbe cedere alle lusinghe inglesi. Dipende dal prezzo, starà pensando Marotta. Il quale deve però fare i conti con la precisa volontà di Simone Inzaghi di non rinunciare al giocatore a metà stagione.