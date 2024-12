Inter, vogliono anche Bisseck: pronti quasi 80 milioni per la coppia

L’ambizioso club inglese rompe gli indugi su due giocatori dell’Inter: pronti 80 milioni da investire nel mercato di gennaio

Al di là delle recenti (e non) dichiarazioni di Marotta e Ausilio su un sostanziale disimpegno da parte dell’Inter per i potenziali grandi affari in entrata nel mercato di gennaio, il club nerazzurro si riserva il diritto, come da recente tradizione, di sfruttare eventuali occasioni che dovessero presentarsi all’orizzonte.

Considerando il gran numero – e anche la qualità – di parecchi giocatori prossimi ad andare in scadenza, Presidente e Ds nerazzurri stanno tessendo la sua tela per affondare il colpo nel prossimo luglio.

Quello che però non si aspettano i tifosi nerazzurri – forse per economia mentale conviene non accorciarsi la vita – è la possibilità che qualche pezzo grosso possa lasciare la Pinetina. Le offerte per i big di Simone Inzaghi, del resto, non mancano.

Oltre alla solite sirene per Lautaro Martinez e Nicolò Barella – blindati dalla dirigenza – abbondano le proposte per Marcus Thuram e per altre due risorse davvero importanti del roster. Dall’Inghilterra è in arrivo un forziere pieno zeppo di milioni.

Frattesi più Bisseck: ‘pericolo’ Tottenham

Dopo aver chiesto informazioni per il cartellino di Davide Frattesi – l’ormai eterna riserva di lusso del sontuoso centrocampo nerazzurro – il Tottenham starebbe manifestando serissime intenzioni per uno dei calciatori maggiormente cresciuti nell’anno solare 2024.

Arrivato a Milano dall’Aarhus per poco più di 7 milioni di euro, Yann Aurel Bisseck ci ha messo relativamente poco tempo per adattarsi alle difficoltà del calcio italiano. E soprattutto a trovare spazio nella collaudata difesa – con annessa fase difensiva – del tecnico piacentino.

Complici alcuni infortuni che a turno hanno fermato i vari Acerbi, Pavard e de Vrij, il tedesco si è ritagliato a poco a poco sempre più spazio in campo. Iniziando dalla seconda metà dello scorso anno e proseguendo con successo nell’anno in corso.

La dirigenza del club britannico è disposto, stando alle ultime indiscrezioni riportate da ‘Transferfeed.com‘, a versare nelle casse di Viale della Liberazione qualcosa come 80 milioni per la coppia Frattesi-Bisseck.

L’ex Colonia, che ha praticamente più che sestuplicato la sua valutazione in meno di 18 mesi, è corteggiato anche da parecchi club in patria, ma il pressing degli Spurs potrebbe mettere alle corde Marotta. Che oltretutto non è affatto insensibile all’idea di realizzare un’altra plusvalenza da sogno.