La bomba è servita: l’Inter è pronta all’assalto, arriva l’ex Milan

Un clamoroso annuncio che ha infiammato il tifo nerazzurro: occasione pazzesca, così può arrivare l’ex stella del Milan

Chiudere dicembre nel migliore dei modi, per poi ripartire a caccia dello Scudetto. Il piano in casa Inter è chiaro, ma nel frattempo si fanno largo le numerose e insistenti voci di mercato che vorrebbero un ex rossonero poter fare capolino ad Appiano Gentile.

Gennaio sarà l’occasione giusta per provare a innescare le primissime operazioni dell’anno nuovo, programmandone alcune per la prossima estate. Marotta, come consuetudine, giocherà d’anticipo per garantire a Simone Inzaghi una rosa sempre più competitiva su ogni fronte.

Dalla difesa che probabilmente perderà de Vrij a zero all’attacco, reparto nel quale sono previste le partenze di Arnauovic e Correa, visto i contratti dei due il 30 giugno 2025. Ad ogni modo, in entrata, è rispuntato nelle ultime ore un nome incredibile.

Dal Milan all’Inter: annuncio da sogno

Nella diretta Twitch di ‘Tv Play’ ha parlato l’ex portiere Emiliano Viviano che ha fatto il punto sulla situazione tra i pali in casa Inter. In tal senso sono arrivate delle dichiarazioni che hanno davvero lasciato di stucco.

In scadenza il 30 giugno 2026, Sommer ha da pochi giorni compiuto 36 anni e già da tempo si parla della possibilità di trovare un degno sostituto per la porta dell’Inter. Viviano, in tal senso, ha ‘bocciato’ Josep Martinez arrivato la scorsa estate dal Genoa, aprendo di fatto ad una clamorosa ipotesi di mercato: Gianluigi Donnarumma.

“Secondo me Martinez è un ottimo portiere, mi piace sia come gioca con i piedi sia come para. Detto questo, non credo che l’Inter se domani smette Sommer punti su Martinez“. Viviano ha ribadito come, a sua detta, Martinez “non sarà il portiere titolare dell’Inter”, ritenendo aperte diverse possibilità dal mercato.

“In giro un pò di occasioni ci sono e hanno un dirigente che a trovare le occasioni è proprio bravo”. Poi la bomba di mercato, una suggestione che sottotraccia va avanti da tempo e che potrebbe davvero fare impazzire i tifosi dell’Inter: decisamente meno quelli rossoneri.

“Su chi andrei io è scontato, ma non credo che ci vadano, è Donnarumma. Ma non sai qual è la sua storia, dipende che cosa vuoi fare. Bisogna vedere le scadenze dei contratti, prenderei un profilo del genere”.

Inter, intrigo Donnarumma: costi proibitivi

Al momento si tratta solo di una suggestione, un’idea che – non è escluso – potrebbe diventare qualcosa di più. Gianluigi Donnarumma a Parigi è stato spesso e volentieri al centro di critiche e attacchi, il suo contratto con il PSG scadrà nell’estate 2026 ed ecco spuntare voci e rumors di mercato che lo vedrebbero lontano dai campioni di Francia.

Donnarumma è una pista molto complicata, ai limiti dell’impossibile. Sotto la Tour Eiffel Gigio guadagna oltre 10 milioni netti a stagione, senza contare che il PSG ad un anno dalla scadenza chiederebbe comunque una cifra importante per lui. Non va poi trascurato il fattore ambientale: a Milano, per anni, è stato beniamino dei grandi rivali.

Un ‘tradimento‘ del genere farebbe esplodere i tifosi rossoneri e, per lui, non sarebbe facile. Lo sa bene Calhanoglu che, tuttavia, ha saputo far innamorare i tifosi dell’Inter nel corso di questi anni nonostante il passato milanista. Ad ogni modo il mercato è imprevedibile e ogni cosa potrebbe accadere.

Da qui alla prossima estate andranno fatte le dovute valutazioni, anche su Josep Martinez che è arrivato con grandi speranze e aspettative pochi mesi fa.