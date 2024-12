Pagelle e tabellino Cagliari-Inter 0-3: un Barella sontuoso, Dimarco si nasconde

Tabellino, top e flop della sfida tra l’Inter e il Cagliari in Sardegna valevole per la diciottesima giornata di Serie A

Per la trasferta di Cagliari, Simone Inzaghi sceglie l’undici migliore, con Lautaro e Thuram in attacco e il ritorno di de Vrij al centro della difesa. Nicola sorprende rischiando Mina dal 1′ e schierando Gaetano sulla trequarti alle spalle di Piccoli. La prima azione da goal è dei nerazzurri, al 3′: dopo una sponda di Lautaro, Thuram palleggia col ginocchio e calcia al volo; Scuffet la devia con un ottimo intervento.

I sardi pressano con convinzione e si propongono spesso in avanti, l’Inter risponde con contropiedi disordinati. Al 16′ un tiro deviato di Adopo finisce poco lontano dal palo, con Sommer immobile costretto a guardare spaventato il pallone spiovente. Lautaro, solo davanti alla porta vuota, manda alto di testa al 28′. Al 41′. Scuffet para un tiro centrale da fuori di Barella.

Al 53′, un po’ fortunosamente, Bastoni piazza lo 0-1, con una traiettoria di testa che sorprende Scuffet da posizione molto defilata. Lautaro calcia largo da buona posizione due minuti dopo. Al 63′ Sommer esce benissimo su Piccoli. Finalmente, al 70′, Lautaro ritrova il goal lanciandosi su un bel cross di Barella (non segnava da inizio novembre!). Al 78′, Calhanoglu trasforma un rigore dopo il tocco di mano di Wieteska del Cagliari.

Pagelle Cagliari-Inter

TOP

BASTONI – 7 – Goal a parte, è l’uomo più ordinato e propositivo in campo per i nerazzurri. Sale costantemente e fa quello che dovrebbero fare Dimarco e Mkhitaryan. Il difensore più forte della Serie A.

BARELLA – 7,5 – Potremmo anche dire che l’ha vinta lui con due assist da campione. A tratti sontuoso.

DE VRIJ – 7 – Perfetto, quasi sempre. Gestisce senza problemi Piccoli, poi si scontra con più soddisfazione con Pavoletti.

LAUTARO – 6,5 – Nel primo tempo è rovinoso. Diciamocelo: il pubblico nerazzurro ha fischiato Correa per molto meno. Qué pasa, Toro? Nel secondo tempo trova finalmente il goal con un suo classico intervento in acrobazia. Partita da 6 scarso, ma mezzo voto in più per il goal scaccia-crisi.

FLOP

MIKHITARYAN – 5,5 – Gira a vuoto nel primo tempo, sbagliando in appoggio e in copertura. Migliora nel secondo tempo ma non incide.

DIMARCO – 5,5 – Poco preciso e poco reattivo. La qualità nel tocco c’è sempre, ma le idee non sono brillanti né funzionali. Quando capisce che non è serata, comincia a nascondersi.

Tabellino del match

0-3

53′, Bastoni; 70′, Lautaro; 78′, Calhanoglu (R)

CAGLIARI (4-4-1-1) Scuffet 6; Zappa 5,5, Mina 6,5 (45′, Wieteska 4,5), Luperto 5, Obert 6 (59′, Marin 5); Zortea 5, Adopo 5,5, Makoumbou 6, Augello 6,5; Gaetano 5,5 (59′, Pavoletti 5); Piccoli 5,5 (84′, Felici sv). All.: Nicola 6

INTER (3-5-2) Sommer 6,5; Bisseck 6, De Vrij 7, Bastoni 7; Dumfries 6, Barella 7 (73′, Zielinski 6), Calhanoglu 6,5 (79′, Asllani sv), Mkhitaryan 5,5 (79′, Frattesi sv), Dimarco 5,5 (73′, Carlos Augusto 6); Lautaro 6,5, Thuram 6 (79′, Taremi sv). All: Inzaghi 6,5

Arbitro: Doveri 6,5