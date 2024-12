8 milioni in arrivo: l’Inter pronta a fare cassa

Il 2024 si è concluso nel migliore dei modi per l’Inter. Ora il focus dei nerazzurri si sposta sul primo grande obiettivo stagionale

Un finale di 2024 decisamente favorevole per l’Inter. La brillante vittoria a Cagliari e il concomitante pareggio dell’Atalanta con la Lazio hanno permesso ai nerazzurri di portarsi a -1 in classifica dalla vetta occupata dagli uomini di Gasperini che hanno una partita in più rispetto ai Campioni d’Italia in carica.

Partite in più che diventeranno due il prossimo weekend quando l’Inter salterà il previsto match contro il Bologna per la partecipazione alla Final Four di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Vincitori delle ultime tre edizioni della competizione, i nerazzurri affronteranno proprio l’Atalanta nella semifinale in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20, a Riyad. In palio c’è la qualificazione alla finale del 6 gennaio contro Milan o Juventus, le avversarie della seconda semifinale di venerdì 3 gennaio.

Il 2025, dunque, comincia subito con un evento clou per l’Inter che punta a uno storico poker in Supercoppa Italiana. Oltre al prestigio di un’altra possibile vittoria, c’è un’altra motivazione in più per alzare il trofeo a Riyad. In palio, infatti, c’è un ricco montepremi per le quattro squadre partecipanti, di molto superiore a quello che veniva assegnato quando la Supercoppa si disputava in gara unica.

Inter, un tesoretto dalla Supercoppa: ecco quanto si può vincere

Rispetto ai 7.5 milioni garantiti dalla gara unica in Arabia Saudita, la Final Four di Supercoppa a Riyad con tre partite da disputare prevede un prize money complessivo di 16.2 milioni per le quattro squadre qualificate che – lo ricordiamo – sono la vincitrice dello Scudetto (Inter), la detentrice della Coppa Italia (Juventus), la seconda classificata nell’ultimo campionato (Milan) e la finalista di Coppa Italia (Atalanta).

Chi perde in semifinale incassa per la sola partecipazione un premio di 1.6 milioni di euro. La qualificazione alla finalissima dell’Epifania vale 5 milioni che diventano 8 per chi vince il trofeo, un montepremi più che discreto da mettere subito a bilancio nel nuovo anno.

Tutte le partite di Supercoppa Italiana saranno visibili gratuitamente, in chiaro, su Canale 5 e in streaming sul sito di sportmediaset o sull’app Mediaset Infinity. L’Inter ha vinto le ultime tre edizioni del trofeo, nel 2022 nella finale in gara unica a San Siro contro la Juventus, sconfitta ai supplementari con gol decisivo di Alexis Sanchez. Nel 2023, finale secca a Riyad con il 3-0 rifilato al Milan, in quell’edizione campione d’Italia in carica. Lo scorso anno, i nerazzurri hanno sconfitto la Lazio (3-0) in semifinale e il Napoli in finale con il gol di Lautaro al 91′.

Il format dell’edizione 2025 della Supercoppa Italia prevede anche quest’anno l’assenza dei tempi supplementari in caso di parità nei 90′ regolamentari. Sia in semifinale che in finale si va direttamente ai rigori per decretare il vincitore.