Inter, continua l’emergenza in difesa: brutte notizie da Appiano

La squadra di Inzaghi partirà domani per l’Arabia, dove giovedì affronterà in semifinale l’Atalanta dell’ex Gasperini

Emergenza difesa anche in Supercoppa. Domani l’Inter partirà per l’Arabia, dove giovedì affronterà l’Atalanta in semifinale e poi, in caso di vittoria, contro la vincente della sfida tra Juventus e Milan.

Inter, niente Supercoppa per Acerbi e Pavard

Anche a Riad Inzaghi non potrà contare su Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Entrambi non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni, con il loro rientro che slitta ora alla gara col Venezia del 12 gennaio. In Arabia non ci sarà ovviamente nemmeno il terzo portiere Di Gennaro, operatosi al primo dito della mano a inizio dicembre e indisponibile fino a marzo.

Partirà invece coi compagni Darmian, out ieri a Cagliari e il cui programma di recupero prevedeva proprio il ritorno a disposizione in vista della Supercoppa. Anche Acerbi e Pavard sarebbero dovuti rientrare per la trasferta saudita, ma i rispettivi recuperi non hanno rispettato le tabelle di marcia.

Inzaghi e lo staff medico non vogliono poi correre il rischio di ulteriori ricadute. Il francese si è fatto male un mese fa al bicipite femorale, durante la sfida di Champions col Lipsia. È poi mancato nelle successive 8 partite.

Acerbi preoccupa Inzaghi: ha già saltato 14 partite

Quello che preoccupa di più è però Acerbi, che ricordiamo essere rientrato ad agosto scorso da un’operazione per guarire dalla pubalgia. Tra il guaio muscolare di fine ottobre e quello di fine novembre, in sostanza due stiramenti (bicipite femorale sinistro e destro), il classe ’88 ha già saltato 14 gare. Per un totale di due mesi. E il conto salirà a 15 o 16, a seconda se l’Inter riuscirà o meno a qualificarsi per la finale di Supercoppa.

I guai fisici di Acerbi stanno costringendo e costringeranno de Vrij ancora agli straordinari. Inzaghi ha impiegato pure Bastoni come centrale, quando per una botta al ginocchio l’olandese è stato obbligato a partire dalla panchina nella sfida casalinga col Como. Il Piano C, utilizzato in Coppa Italia contro l’Udinese, prevede Bisseck al centro del terzetto difensivo.

A gennaio l’Inter non prenderà un nuovo centrale

Nonostante la fragilità di Acerbi, l’Inter non ha intenzione di intervenire nel mercato di gennaio per prendere un nuovo centrale. A meno di sorprese, infortuni davvero gravi o grandi occasioni, l’investimento è rimandato alla prossima estate.