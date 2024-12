Niente rinnovo, Inter alla finestra: se non firma con la Juve può arrivare gratis

Ancora una volta si intrecciano le strade di mercato di Marotta e Giuntoli. Tra gennaio e giugno può maturare un colpo importante, col Napoli terzo incomodo

Amici mai. Inter e Juventus sono divise da una rivalità sportiva che dura da generazioni e che è destinata a protrarsi negli anni a venire. Oltre ai duelli sul campo, sempre più spesso si assiste a quelli sul terreno del calciomercato, dove a sfidarsi sono due fuoriclasse come Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli.

Nelle ultime sessioni si è assistito spesso a dei derby d’Italia per dei calciatori seguiti tanto dai nerazzurri quanto dai bianconeri. Da Bremer a Tiago Djalò passando per Cabal, è stata spesso la Vecchia Signora ad avere la meglio, salvo poi talvolta pentirsi dell’investimento fatto. Il trend è destinato a proseguire visti i tanti giocatori sul taccuino degli uomini mercato delle due società più titolate entro i confini nazionali.

Si va dai difensori Jonathan Tah e Kiwior passando per il giovane Bertola e Christensen, agli attaccanti Raspadori e Berardi, ma anche Zirkzee fino al prossimo svincolato Jonathan David. Ma c’è anche un altro profilo che potrebbe far ‘scontrare’ Inter e Juve, con un terzo incomodo rappresentato dal Napoli del doppio ex Antonio Conte.

Calciomercato Inter e Juventus, nuovo derby d’Italia per Ismajli

Entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato, Inter e Juve hanno messo gli occhi su Ardian Ismajli. Si tratta di un difensore centrale di 28 anni di nazionalità albanese che milita attualmente nell’Empoli.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito ‘transferfeed’, l’ex spezzino avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno presentata dal club del presidente Corsi. Per questo gli azzurri stanno cercando di capire se è il caso di cederlo già nella sessione invernale di mercato per fare cassa e non perderlo a costo zero. C’è di più, l’Empoli avrebbe individuato anche il suo sostituto nello svincolato Koffi Djidji.

Da un lato la Juventus, per sopperire ai gravi infortuni di Bremer e Cabal (la cui stagione è già finita per la rottura dei legamenti crociati del ginocchio, ndr), vorrebbe prendere subito Ismajli. Dall’altro l’Inter che deve ancora decidere se rinnovare a sua volta i contratti di Acerbi e De Vrij in scadenza, ci sta facendo un pensiero per l’estate come free agent. Non è detto, come accennato in precedenza, che tra i due litiganti a godere non possa essere il terzo, ossia il Napoli. I partenopei potrebbero proporre uno scambio con Zerbin che è ai margini della rosa di Conte.